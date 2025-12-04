Plavecké mistrovství Evropy v krátkém bazénu pokračuje a spolu s ním i české úspěchy. Miroslav Knedla v rozplavbách jako první Čech zvládl znakařskou stovku pod 50 vteřin (49,99) a postoupil jako druhý nejrychlejší. Pátý nejlepší čas zaplaval Jan Čejka a i on bude v semifinále (50,37). První krok k obhajobě bronzu na 200 metrů prsa zvládla Kristýna Horská. Do semifinále dvoustovky se dostal i Matěj Zábojník. Přímý přenos večerního bloku sledujte od 19:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Horská zvládla první krok k obhajobě bronzu. Knedla se na ME blýskl rekordem
Znakař Knedla sice na úvod šampionátu v Lublinu kvůli nachlazení vynechal dvoustovku, ale od té doby závodí ve skvělé formě. Ve středu se českým rekordem kvalifikoval do dnešního finále polohového závodu na 100 metrů, který je pro něj doplňkovou disciplínou. Na znakařské stovce hned napoprvé splnil svůj cíl, kterým bylo pokoření hranice 50 sekund. Dostal se pod ni o setinu, jen Brit Oliver Morgan byl díky výkonu 49,55 v rozplavbách rychlejší.
„Takhle po ránu si zaplavat osobák je, myslím, super. Jsem spokojený a věřím, že to půjde ještě rychleji. A potom tedy odpoledne uvidíme, jak to bude s těmi dvěma závody takhle po sobě,“ uvedl Knedla. Ve večerním bloku finále polohového závodu na 100 metrů a semifinále znakařské stovky dělí 55 minut. „Plány mám takové, že se připravím stoprocentně na polohovku, kde se budu pokoušet bojovat o co nejlepší umístění. A potom mám trošku času, abych se vyplaval a připravil se třeba na další rekord na znakové stovce,“ dodal Knedla.
S přehledem se do semifinále své hlavní disciplíny kvalifikovala i prsařka Horská, které čas 2:21,86 minuty stačil v rozplavbách na čtvrté místo. „Bylo tam hodně rezerv, udělala jsem víc chyb, než bych si představovala. Řekla bych, že jsem si to pohlídala. I když jsem ke konci viděla, že se tam se mnou pere holka ze Švédska, ale říkala jsem, že ji tam i nechám, protože jsem trochu taktizovala kvůli silám. Věřím, že odpoledne to bude lepší, cítila jsem se dobře, tak doufám, že to tak i bude. Když jsem viděla, jak je to tam na postup nasekaný, tak určitě budu muset plavat naplno, abych se dostala do finále,“ řekla nejzkušenější členka české výpravy.
Zábojník podruhé na šampionátu proklouzl do semifinále jako poslední. Rozplavbu na 200 metrů prsa zvládl za 2:06,70, což znamenalo 18. čas, ale v redukovaném pořadí s maximálně dvěma plavci z jedné země si o dvě příčky polepšil. Spokojený se svým výkonem ale nebyl. „Jediná pozitivní věc je zase postup. Prostě se mi plavalo hrozně. Asi nemám moc co k tomu říct. Od začátku to bylo špatné, od prvního záběru do konce. Takže jsem rád za ten postup, ale byl to hrozný boj,“ řekl.
Na motýlkářské stovce si Ondřej Slavík a Jan Jurčík výrazně zlepšili osobní rekordy. Slavíka výkon 51,44 sekundy zařadil na 22. místo, pro Jurčíka čas 53,27 znamenal 45. pozici.