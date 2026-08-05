Borovka a Pleskotová doplavali na ME šestnáctí na pětikilometrové trati

V závodech na pět kilometrů na mistrovství Evropy v Paříži bylo maximem českých dálkových plavců 16. místo. Postarali se o něj Julie Pleskotová i Denis Borovka, který o desetinu sekundy oplatil nakonec osmnáctému Martinu Strakovi úterní porážku ze vzájemného duelu na desetikilometrové trati. Alena Benešová, která kvůli problémům se zády desítku nedokončila, dohmátla na 22. pozici.
Oba závody měly na prvních dvou místech stejné obsazení jako v úterý. Zvítězili Němec Florian Wellbrock před Maďarem Dávidem Betlehemem a Italka Ginevra Taddeucciová před maďarskou soupeřkou Viktórií Mihályváriovou-Farkasovou. Doplnili je tentokrát italští plavci Gregorio Paltrinieri a Barbara Pozzobonová.
Borovka za vítězem zaostal o minutu a půl, Pleskotová o 69 sekund. Oba si umístění zajistili ve fotofiniši. Muži na 11. až 22. místě se vměstnali do necelých deseti sekund, Borovka český souboj rozhodl pro sebe poté, co se dotáhl na skupinu před sebou.
„Já byl rád, že jsem docvakl tu druhou skupinku, kde byl Martin a spousta dalších plavců. Celé poslední kolečko jsem tam drtil tempo. Před finišem jsem si mohl chvilku odpočinout, to mi hodně pomohlo, a díky tomu jsem mohl ze sebe ještě vydyndat slušný finiš,“ uvedl Borovka.
„Celkově to byl hodně rychlý závod. Finiš pak byl krásný. Jeli jsme tam obří skupina, kdy tam toho nebylo moc vidět,“ doplnil Straka.
Pleskotová si oproti delšímu závodu polepšila o pět pozic. „Jsem opravdu ráda, že se mi podařilo zlomit tu dvacku a že jsem se udržela skoro do konce s hlavním balíkem,“ konstatovala.
Dálkoví plavci mají v Paříži na programu ještě páteční vyřazovací sprint na tři kilometry a sobotní smíšenou štafetu.
Výsledky mistrovství Evropy v plaveckých sportech
Výsledky mistrovství Evropy v plaveckých sportech
Dálkové plavání:
Muži – 5 km: 1. Wellbrock (Něm.) 55:40,2, 2. Betlehem (Maď.) -2,3, 3. Paltrinieri (It.) -4,5, ...16. Borovka -1:31,3, 18. Straka (oba ČR) -1:31,4.
Ženy – 5 km: 1. Taddeucciová (It.) 1:02:31,2, 2. Mihályváriová-Farkasová (Maď.) -2,1, 3. Pozzobonová (It.) -3,9, ...16. Pleskotová -1:09,6, 22. Benešová (obě ČR) -5:59,5.
Synchronizované plavání:
Družstva – akrobacie: 1. Rusko (Dorošková, Kossovová, Minajevová, Plechanovová, Šabanovová, Simonovová, Smirnovová, Tjutjuniková) 244,8221, 2. Španělsko 242,2428, 3. Itálie 219,2545.