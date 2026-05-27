Ztráta ČT sport by byla obrovskou chybou, zní v otevřeném dopise od olympioniků

O osud České televize se zajímají také někteří sportovci. Český olympijský výbor (ČOV) a několik významných sportovců vyzvali v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše (ANO), aby při jednání myslel na zachování sportovního kanálu. Podle nich je nešťastné, že je sportovní kanál bez širší odborné debaty označován za nadbytečný.
Osobnosti podle vyjádření v dopise reagují na rozhovor předsedy Rady České televize Karla Nováka pro magazín Euro, ve kterém zazněla úvaha, že případné problémy s financováním České televize by bylo možné řešit zrušením sportovního kanálu.
„Ztráta národního sportovního kanálu by byla pro český sport i českou veřejnost obrovskou chybou. Byla by to ztráta něčeho, co pomáhá držet společnost pohromadě, umožňuje přístup ke sportovním událostem bez rozdílů a co přináší všem občanům České republiky pozitivní emoce a hrdost na vlastní zemi,“ píše se v dopise, pod který se vedle předsedy ČOV Jiřího Kejvala podepsali snowboardistka Eva Adamczyková, tenistka Kateřina Siniaková, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, oštěpař Jan Železný, kanoista Martin Doktor a judista Lukáš Krpálek.
Signatáři upozornili, že ČT sport není běžný komerční sportovní kanál. Je to médium, které systematicky dokumentuje českou sportovní stopu doma i ve světě. Přináší přenosy a reportáže ze soutěží, kde reprezentují čeští sportovci, a současně dává prostor domácím, regionálním a menším sportům, které by jinak v televizním vysílání prakticky neexistovaly. Připravuje také velké množství pořadů se zaměřením na sport mládeže a vysílá sportovní přenosy s tímto zaměřením.
Pro zahraniční promotéry a federace představuje garanci nejvyšší kvality, což výrazně pomáhá při získávání významných mezinárodních sportovních akcí pro Českou republiku. Navíc dokáže tyto služby poskytovat za výrazně výhodnějších podmínek než zahraniční konkurence.
Babišovi otevřený dopis odeslali také generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral, v něm vyzvali premiéra k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Požadují zřízení pracovní skupiny. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuse a dohody napříč politickým spektrem.
Vláda by měla v polovině června projednat návrh zákona ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) o veřejnoprávních médiích, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Vedle toho vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), jenž osvobozuje od placení poplatků některé skupiny poplatníků, například samostatně žijící seniory nebo firmy do 50 zaměstnanců.
Vládní návrh koalice zdůvodňuje slibem voličům, že poplatky zruší, protože zatěžují rodinné rozpočty. Poslanecký návrh je veden snahou zbavit některé skupiny poplatků co nejdříve, protože jeho schvalování bude rychlejší.