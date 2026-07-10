Tereza Rauturier je mistryní světa v orientačním běhu

Tereza Rauturier je po 17 letech první českou individuální mistryní světa v orientačním běhu. Sedmadvacetiletá reprezentantka vyhrála na šampionátu v Janově knock-out sprint a navázala na poslední české individuální zlato Dany Brožkové z roku 2009. Šampionát v Itálii v sobotu zakončí sprintové štafety.
Rauturier, za svobodna Janošíková, bez problémů zvládla čtvrteční kvalifikaci a i páteční vyřazovací část od čtvrtfinále až do finále. V něm předvedla vyzrálý výkon, kontrolovala tempo závodu a nedovolila soupeřkám odskočit. Naopak několik stovek metrů před cílem zrychlila a doběhla si pro zlato.
„Je to krásné, sen se stal skutečností, nemám slov. Ale jsme profíci, zítra máme další závod. Teď se ještě chvíli proklušu a zítra to zkusím rozběhnout, jak nejlíp to půjde,“ řekla.
Na dalších příčkách skončily Švédka Karolin Ohlssonová a Norka Pia Youngová Viková. Bronzová z úterního sprintu Lucie Dittrichová vypadla v semifinále, celkově je osmá. Mezi muži byl nejlépe třináctý Tomáš Křivda.