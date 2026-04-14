Sindarov: Uzbecká dvojka, která vládne Turnaji kandidátů

V posledních dnech se šachovým světem nese pouze jméno Džavochir Sindarov. Dvacetiletý rodák z uzbeckého Taškentu dominuje na Turnaji kandidátů na Kypru, kde vede před závěrečnými dvěma partiemi s náskokem dvou bodů. Vítěz čtrnáctikolového klání vyzve úřadujícího mistra světa Dommaradžua Gukeše z Indie.
„Je známý dynamickým a ambiciózním stylem, často volí ostrá zahájení a míří do složitých pozic ve střední hře, kde může vzkvétat jeho taktická síla,“ napsali před startem turnaje organizátoři. „Jeho partie se často vyznačují odvážnými oběťmi, energickými útoky a kreativními řešeními obtížných pozic. Sindarovův útočný styl a sebevědomí by z něj mohly udělat nejnepředvídatelnějšího soupeře turnaje.“
Předpoklad jim vyšel. Černý kůň turnaje navázal na úspěchy z posledních měsíců, zaskočil už na začátku ostatní soupeře v čele se zkušenými Fabianem Caruanou, Hikaru Nakamurou a Anišem Girim.
V dobách, kdy tito zkušení hráči bojovali už ve světové špičce, Sindarov získal titul velmistra. Povedlo se mu to ve věku 12 let, 10 měsíců a 5 dnů. V roce 2022 pomohl uzbeckému týmu ke zlaté medaili na šachové olympiádě, na třetí šachovnici dosáhl skóre 6,5/10.
V devatenácti letech se stal nejmladším vítězem Světového poháru. Ve finále turnaje v indické Arpoře v listopadu 2025 zdolal v tie-breaku Číňana Wej I. Právě toto vítězství mu zajistilo účast na Turnaji kandidátů. Ještě v témže roce potvrdil výkonnost povedenými výsledky v dalších elitních turnajích.
Zajímavostí je, že v Uzbekistánu je až „oficiální dvojkou“. Ve světovém žebříčku mu totiž patří jedenácté místo, kdežto jeho o rok starší krajan Nodirbek Abdusattorov je čtvrtý.
„Pokud bych si měl na někoho vsadit, řekl bych, že asi Sindarov. Má nejlepší formu z hráčů a je hodně mladý. Poslední půlrok se mu velmi daří,“ hodnotil před startem Turnaje kandidátů pro pořad ČT V šachu český reprezentant Thai Dai Van Nguyen.
Předseda Šachového svazu České republiky Martin Petr vnímal turnaj jako velmi vyrovnaný, věřil spíše zkušenějším hráčům. „Může vyhrát kdokoli. Osobně bych to přál Girimu, je dlouhé roky ve světové špičce a ještě si o titul mistra světa nezahrál,“ uvedl.
Dosavadní průběh turnaje
V prvním kole porazil Sindarov Andreje Jesipenka, následně remizoval s Matthiasem Blübaumem. Ve třetím kole prohrál se Sindarovem Ramešbabu Praggnanandhaa, poté co Uzbek obětoval černými v zahájení figuru za dva pěšce a indický velmistr následně nezvládl časovou tíseň.
Následující partie patřila zase Sindarovovi, když si vyšlápl na Caruanu, který startuje na Turnaji kandidátů popáté. Největší úspěch zaznamenal Američan v roce 2018, kdy zvítězil. V následném zápase o titul mistra světa podlehl Magnusi Carlsenovi.
V pátém kole zdolal dalšího z favoritů. Světová dvojka Nakamura bílými chyboval ve 20. tahu a Sindarov vše následně dovedl do vyhrané koncovky. Pátou výhru z šesti partií zaznamenal Uzbek proti Číňanovi Wej I a v čele měl už 1,5 bodu náskok před Caruanou.
Následně přišly remízy s Girim, Jesipenkem a Blübaumem. S Němcem byl též blízko výhře, ale nenašel vítězné pokračování. Poté opět porazil indického mladíka a vzdálil se soupeřům na dva body. V jedenáctém a dvanáctém kole remizoval s americkými reprezentanty.
V jedenáctém kole čeká Sindarova těžký souboj s jeho nejbližším konkurentem Girim, který potřebuje bílými zvítězit. Závěrečné kolo je na programu 15. dubna, Sindarova vyzve Wej I.
V ženském turnaji je situace mnohem zamotanější. Po dvanácti kolech je ve vedení se sedmi body Vaišali Ramešbabuová a Ču Ti-che.