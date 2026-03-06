Ostatní

Šachový turnaj v Praze vyhrál Abdusattorov. Navara byl pátý, šampion Gukeš pohořel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Až předposlední místo obsadil na Prague International Chess Festivalu šachový mistr světa Gukeš Dómmarádžu. Desetičlenný turnaj ovládl Nodirbek Abdusattorov z Uzbekistánu, jediný domácí zástupce David Navara vybojoval pátou příčku.

Gukeš se vrátil do Prahy po dvou letech, tentokrát už jako nejmladší mistr světa v historii. Devatenáctiletý Ind se ale turnajem protrápil, když prohrál tři partie a jediné vítězství zaznamenal až v posledním kole.

Dařilo se naopak Navarovi, jenž vstupoval do turnaje Masters z pozice nejníže nasazeného. Dvojka českého žebříčku a aktuálně stý hráč světa si pokazil výsledek až dvěma porážkami na závěr, kterými přišel o druhé místo a propadl se na páté.

Jedním z jeho přemožitelů byl Abdusattorov. Jednadvacetiletý Uzbek potvrdil skvělou formu a navázal na lednový triumf na „šachovém Wimbledonu“ ve Wijk aan Zee i na vítězství v Praze z roku 2024. Pátý hráč světa však bude chybět na Turnaji kandidátů, z něhož v dubnu vzejde příští Gukešův soupeř v zápase o šachový trůn.

