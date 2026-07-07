Ostatní

První medaile na MS po 14 letech, Dittrichová si odváží bronz


před 20 mminutami|Zdroj: ČT sport

Mistrovství světa v orientačním běhu v Janově odstartovalo hned s českou medailí. Ve sprintu žen si bronz vybojovala Lucie Dittrichová. Kromě toho si český tým odváží i dvě umístění v první desítce. Mezi ženami doběhla čtvrtá Tereza Rauturier a nejlepší z mužů byl osmý Jakub Glonek.

Dittrichová startovala jako jedna z prvních a po dobře rozběhnutém technickém začátku se pohybovala na vedoucích pozicích. Až při seběhu k aréně spadla na bronzovou příčku, kde jí na vítěznou Švýcarku Simone Aebersoldovou chyběla pouhá minuta a 18 vteřin. Rychlejší než česká běžkyně byla už dál jen Norka Pia Youngová Viková.

„Asi nejsem tak dobrá mapařka,“ řekla Dittrichová k mapově náročnému závodu.

Nahrávám video
Orientační běžkyně Dittrichová získala na MS bronz ve sprintu
Zdroj: ČT sport

Česká reprezentace se tak může radovat z první medaile od roku 2012.

Šampionát potrvá do soboty, další disciplínou bude v pátek finále knock-out sprintu. Přímý přenos sledujte od 14:50 na ČT sport Plus. 

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.