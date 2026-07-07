První medaile na MS po 14 letech, Dittrichová si odváží bronz

Mistrovství světa v orientačním běhu v Janově odstartovalo hned s českou medailí. Ve sprintu žen si bronz vybojovala Lucie Dittrichová. Kromě toho si český tým odváží i dvě umístění v první desítce. Mezi ženami doběhla čtvrtá Tereza Rauturier a nejlepší z mužů byl osmý Jakub Glonek.
Dittrichová startovala jako jedna z prvních a po dobře rozběhnutém technickém začátku se pohybovala na vedoucích pozicích. Až při seběhu k aréně spadla na bronzovou příčku, kde jí na vítěznou Švýcarku Simone Aebersoldovou chyběla pouhá minuta a 18 vteřin. Rychlejší než česká běžkyně byla už dál jen Norka Pia Youngová Viková.
„Asi nejsem tak dobrá mapařka,“ řekla Dittrichová k mapově náročnému závodu.
Česká reprezentace se tak může radovat z první medaile od roku 2012.
Šampionát potrvá do soboty, další disciplínou bude v pátek finále knock-out sprintu. Přímý přenos sledujte od 14:50 na ČT sport Plus.