Po dlouhých 95 letech si na českém území zahraje vážnou partii šachový mistr světa. Stále teprve devatenáctiletý Dommaradžu Gukeš obohatí 8. ročník Prague International Chess Festivalu. Nejprestižnější šachová akce v oblasti střední a východní Evropy se odehraje od 24. února do 6. března v Praze.
Šachový mistr světa si zahraje v Praze vážné partie. Poprvé po 95 letech
„Jsem nadšen, že mistr světa přijal naše pozvání. Jde o historický moment pro celý český šach a je skvělé, že náš festival bude u toho,“ uvedl ředitel Prague International Chess Festivalu Petr Boleslav. „Věřím, že festivalové dny přinesou šachovým fanouškům skvělou podívanou a pro mnohé z nich i možnost předvést své síly v připravených turnajích. V otevřených turnajích očekáváme na 400 účastníků,“ dodal.
Úřadující mistr světa odehraje uzavřený Masters turnaj, ve kterém se utká v devíti vážných partií. Mezi jeho soupeře patří také dva nejlepší čeští šachisté posledních let Thai Dai Van Nguyen a David Navara.
Navara se s Gukešem utkal třikrát a dokázal ho dvakrát porazit a jednou remizovat. Poslední výhra českého velmistra je z roku 2024 právě z Prahy, kdy Ind ještě nebyl mistrem světa a čekal ho teprve turnaj kandidátů. Nejmladší český šachový velmistr v historii Van Nguyen má s Gukešem započítanou jednu remízu a jednu prohru. Prohra je rovněž z Prahy 2024.
Fenomenální Ind překonal mnoho novodobých rekordů. V roce 2024 vyhrál turnaj kandidátů a stal se nejmladším vyzyvatelem v historii. Zápas o světového šampiona byl dlouhý a vyrovnaný. Ve čtrnácté rozhodující partii proti Ting Li-ženovi 12. prosince nakonec vyhrál, když Číňan hrubou chybou ztratil remízovou koncovku. Gukeš se v 18 letech a 6 měsících stal nejmladším mistrem světa, překonal i Garryho Kasparova.
Nutno dodat, že v březnu 2019 se Gukeš stal třetím nejmladším velmistrem v historii. Také je čtvrtým nejmladším šachistou, který dosáhl ratingu 2700, a jako úplně nejmladší dosáhl ratingu 2750.
Přitom se Gukeš šachy naučil až v sedmi letech, což je mezi absolutní špičkou velmi pozdě. „Jeho strategická převaha a jedinečné myšlení ho odlišují od konkurence. Jeho schopnost chápat šachy a ochota se učit mu zajišťují mnoho dalších úspěchů,“ řekl před lety jeho trenér, indický velmistr Višnu Prasanna.
Naposledy před téměř stoletím
Na území bývalého Československa nehrál úřadující mistr světa vážnou partii dlouhých 95 let. Naposledy se Francouz Alexander Aljechin v roce 1931 účastnil v Praze prestižní Šachové olympiády. Ind Višvanatan Ánand sice v roce 2011 navštívil Prahu v rámci ČEZ Chess Trophy, ale sehrál jen simultánku. Nor Magnus Carlsen o devět let později v Praze předvedl pouze několik přátelských partií s českými šachisty.