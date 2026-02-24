Úřadující šachový mistr světa Gukeš Dómmarádžu se vedle současné české dvojky Davida Navary a dalších představí na osmém ročníku Prague International Chess Festival, který začíná ve středu v pražském hotelu Don Giovanni.
Do Prahy přijel světový šachový šampion, turnaj začíná ve středu
Historicky nejmladší mistr světa se do Prahy vrací po dvou letech. Naposledy se Ind Gukeš v české metropoli představil krátce před turnajem kandidátů, kdy ještě světový titul nedržel. „Letos je to nová zkušenost. Ale je to skvělý turnaj s dobrou organizací a těžkými soupeři, na které se těším,“ říká Gukeš.
Úřadující mistr světa naposledy vážnou partii na českém území hrál v roce 1931, od účasti Francouze Alexandra Aljechina na šachové olympiádě ale u nás hráli světoví mistři jen exhibice a přátelské partie.
„Když jsem zmínil, že přijede Gukeš, tak to samozřejmě rezonovalo. Každý si s ním chce zahrát, takže to velice kvitovali a určitě to pomohlo tomu, že mnozí přijeli do Prahy. Máme tu třeba světovou čtyřku Vincenta Keymera,“ říká ředitel festivalu Petr Boleslav.
„Kromě něj je tu hodně silných hráčů a myslím si, že to bude o tom, kdo bude konzistentní,“ komentuje Keymerovu účast Gukeš.
Devatenáctiletý velmistr má na českou metropoli dobré vzpomínky, jeho poslední účast byla na počátku úspěšného období, na jehož konci se v prosinci 2024 stal nejmladším šampionem v historii. Právě obhajoba šachové koruny je jeho hlavním cílem, rád by se o ni utkal s krajanem Ramešbabuem Praggnanadhou, jak prohlásil.
Gukeš před dvěma lety obsadil v Praze sedmé místo, následně ale ovládl Turnaj kandidátů a na konci roku zdolal obhájce světového titulu Ting Li-žena z Číny. Tehdy osmnáctiletý Ind překonal věkový rekord legendárního Garryho Kasparova, který se v roce 1985 stal poprvé šampionem ve 22 letech.
„Před dvěma lety to pro mě byl v Praze poslední test před Turnajem kandidátů, který jsem vyhrál, takže na to mám dobré vzpomínky. Od té doby se toho mnoho změnilo. Po zisku titulu mistra světa jsou ode mě vyšší očekávání a čelím většímu tlaku. Těším se, že tu budu moct ukázat, co jsem se za tu dobu naučil,“ řekl Gukeš.
Mistr světa naživo v akci
Největší šachový turnaj ve střední a východní Evropě si vysloužil významné mezinárodní ocenění a může se pochlubit i novým rekordem – do všech otevřených turnajů je aktuálně přihlášeno 450 účastníků.
„Srdečně zvu všechny šachové fandy k návštěvě našeho festivalu, nenechte si ujít vidět naživo v akci úřadujícího mistra světa. Diváci mají volný vstup do hlavního sálu, kde se budou odehrávat oba hlavní turnaje Masters a Challengers, dále mohou navštívit studia živého vysílání, kde pro ně budou komentovat přední šachoví velmistři jak v českém jazyce, tak v anglickém,“ zve na festival Boleslav.
Vítěz desetičlenné kategorie Masters vzejde z devítikolového turnaje 6. března. Kategorii Masters si zahraje i Hans Niemann, který na poslední chvíli nahradil současnou českou jedničku Van Nguyena, který odstoupil na vlastní žádost týden před startem.
„Hans hrál v Praze již v roce 2022 turnaj Challengers, po jeho vystupování na mezinárodní scéně v posledních měsících ho rádi přivítáme zpět,“ řekl Boleslav. Dalším velkým Gukešovým soupeřem bude i Nodirbek Abdusattorov z Uzbekistánu, vítěz nedávného „šachového Wimbledonu“ ve Wijk aan Zee, kde skončil Gukeš až desátý.
Celkem se odehraje dvanáct doprovodných turnajů. Vedle turnaje Challengers, jehož se mimo jiné zúčastní dvojka ženského světového žebříčku Číňanka Ču Ťi-ne, je to například turnaj Futures pro deset elitních mladých šachistek. Nejlepší český šachista kvalitně i kvalitativně obsazeného turnaje Karel Janeček Open automaticky postupuje na letošní mistrovství republiky.
Vstup na festival je pro všechny zájemce zdarma, kola od 25. února do 6. března začínají vždy v 15 hodin s výjimkou posledního, které startuje v 11 hodin. V pondělí 2. března je volný den. Hlavním rozhodčím je zkušený mezinárodní arbitr Pavel Votruba. Přední velmistři komentují partie v českém a anglickém jazyce a zvou si do studia zajímavé hosty. I tam je vstup volný.