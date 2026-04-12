Procházka na titul v UFC nedosáhl. V prvním kole ho knokautoval Ulberg

Jiří Procházka prohrál v titulovém zápase organizace UFC v polotěžké váze. Nestačil na Novozélanďana Carlose Ulberga, který i přes problémy s levou nohou knokautoval českého MMA bojovníka v prvním kole.
Procházka do čtvrtého titulového zápasu v kariéře dobře vstoupil. Ulberg měl problémy s levou nohou, na kterou nemohl došlápnout. Poté ale Procházka inkasoval tvrdý úder, skončil na zemi a rozhodčí zápas po dalších úderech novozélandského bojovníka zastavil v čase 3:45.
„Tohle je jedna z největších lekcí v mém životě. Měl jsem to v rukách. Ale nechal jsem ho. Viděl jsem jeho zranění a pak.... Sakra,“ řekl Procházka v oktagonu bezprostředně po porážce.
Následně přiznal, že ztratil ostražitost a litoval soka. „Já se ale vrátím zpět. Život je o učení, budu lepší, omlouvám se za dnešek a děkuju všem za podporu,“ dodal Procházka, který si připsal šestou porážkou v MMA v kariéře.
„Předpokládal jsem, že se zápas kvůli té noze ukončí. Přišlo mi nefér bojovat s takhle zraněným soupeřem a na to jsem dojel. Omlouvám se za svůj výkon především svému týmu a vám, kterým jsem dal slovo, že pás přivezu do České republiky. Tak se ale stane, krok za krokem zpět,“ uvedl Procházka.
Ulberg si v UFC připsal desátou výhru v řadě. Dosáhl na ni i s poraněným kolenem. „Věděl jsem, že mi stačí jen jedna rána a nakonec se mi to podařilo. Viděl jsem, jak Jiří váhá, jestli se má přiblížit. Je to o hledání momentů a já našel ten jeden na smrtící úder,“ radoval se Ulberg, jehož nyní zřejmě čeká operace kolena.
„Říkal, že mě může zranit. Nemůžeš ale zranit to, co nemůžeš zabít. Jsme šampioni,“ radoval se nový král polotěžké váhy.
Procházka získal pás šampiona UFC v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Poté dvakrát v titulových zápasech podlehl jeho krajanovi Alexi Pereirovi. V Miami na akci UFC 327, na kterou zavítal i americký prezident Donald Trump, bojoval Procházka s Ulbergem o pás, který uvolnil právě Pereira.