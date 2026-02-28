Jiří Procházka se představí v dalším titulovém zápase. V elitní organizaci UFC se utká v Miami 11. dubna s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem o pás šampiona v polotěžké váze, který uvolnil Brazilec Alex Pereira. Jediný Procházkův přemožitel v UFC by měl přejít do těžší kategorie.
Procházku čeká v dubnu titulový zápas, vyzve Ulberga. Jdeme pro to, říká
„Je to tady, více než kdy předtím, se vším co máme. Jdeme pro to,“ uvedl Procházka na instagramu. Třiatřicetiletý český zápasník se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho a připsal si 33. výhru v MMA. Na kontě má také pět porážek.
Ihned po zápase avizoval, že v dalším duelu chce usilovat o titul, který získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Mistrovský pás ale poté kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej neúspěšně snažil získat v soubojích s Pereirou.
O dva roky starší Ulberg působí v UFC od roku 2021, aktuálně ho zdobí série devíti výher. Naposledy porazil loni v září Američana Dominicka Reyese, jehož knokautoval v závěru 1. kola.