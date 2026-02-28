MMA

Procházku čeká v dubnu titulový zápas, vyzve Ulberga. Jdeme pro to, říká


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jiří Procházka se představí v dalším titulovém zápase. V elitní organizaci UFC se utká v Miami 11. dubna s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem o pás šampiona v polotěžké váze, který uvolnil Brazilec Alex Pereira. Jediný Procházkův přemožitel v UFC by měl přejít do těžší kategorie.

„Je to tady, více než kdy předtím, se vším co máme. Jdeme pro to,“ uvedl Procházka na instagramu. Třiatřicetiletý český zápasník se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho a připsal si 33. výhru v MMA. Na kontě má také pět porážek.

Ihned po zápase avizoval, že v dalším duelu chce usilovat o titul, který získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Mistrovský pás ale poté kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej neúspěšně snažil získat v soubojích s Pereirou.

O dva roky starší Ulberg působí v UFC od roku 2021, aktuálně ho zdobí série devíti výher. Naposledy porazil loni v září Američana Dominicka Reyese, jehož knokautoval v závěru 1. kola.

