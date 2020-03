ON-LINE: Vláda ruší akce s účastí nad 100 osob. Hokej či fotbal by se mohly hrát bez diváků

Vláda kvůli epidemii koronaviru zakázala do odvolání veškeré sportovní akce s účastí přesahující sto osob. Opatření platí od úterní osmnácté hodiny. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se hokejová či fotbalová utkání mohla hrát bez diváků, vedení nejvyšších soutěží budou kvůli epidemii zasedat. Basketbalové a volejbalové soutěže se budou hrát za neúčasti publika. V ohrožení je Pražský půlmaraton, tenisový turnaj WTA a také ME v judu. Situaci sledujeme v on-line přenosu.