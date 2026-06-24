Hokejbalistky porazily USA v nájezdech a na MS zůstávají neporažené

České reprezentantky proplouvají domácím mistrovstvím světa zatím skvěle. V Ostravě si poradily 2:1 po samostatných nájezdech s výběrem USA a ve své skupině zůstávají zatím v čele. Hájit nejlepší pozici před semifinále budou svěřenkyně trenéra Michala Broulíka ve čtvrtek proti Britkám od 18:15. Přímý přenos mužského zápasu Česko – USA sledujte živě od 17:25 na ČT sport Plus.
V repríze finále z minulého šampionátu v roce 2024 ve švýcarském Vispu, v němž Češky prohrály 0:3, sice překonaly Maxie Weiszovou poprvé v 11. minutě, ale střelu Zuzany Martinů usměrnila do branky rukou Michaela Krásová a sudí po přezkoumání u videa gól neuznaly. V čase 23:11 domácí tým využil přesilovou hru pěti proti třem a po přihrávce Karolíny Kosinové otevřela skóre Andrea Kantorová.
Ve 40. minutě vynutila nastavení Colleen Murphyová, která po odrazu míčku od zadního mantinelu po střele Rose Allevaové prostřelila Kateřinu Dvořákovou. Nerozhodlo ani pětiminutové prodloužení a v rozstřelu se za Češky prosadily Seroiszková a Kubínová, za Američanky jen Emma Seitzová.