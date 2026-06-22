Češi vyprovodili Švýcary dvanácti brankami a na MS jsou stoprocentní

Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12:3, jsou po třech zápasech stoprocentně úspěšní a mají v čele základní skupiny A náskok tří bodů před Kanadou a Slovenskem. Dvěma trefami a třemi asistencemi se na kanonádě podílel Dalimil Zvonek a pět bodů za góly a čtyři přihrávky si připsal také Vojtěch Jágr.
Český tým dal volno brankářské jedničce Vojtěchu Mokrému, který zůstal na tribuně, a do brankoviště se postavil Pavel Foršt. V čase 7:23 inkasoval jako první, z pravého kruhu jej překonal Mikel Fairclough. Ve 12. minutě Češi vyrovnali v přesilové hře. Gólman Olivier Chakroun vyrazil střelu Nicolase Langra k Janu Čejkovi, který pohotově poslal balonek do branky. Ještě v první třetině mohl otočit stav Matyáš Bláha, který v úniku trefil tyč.
Další vyloučení soupeře potrestal ve 20. minutě Jágr, ale v čase 23:03 bylo vyrovnáno poté, co Tobias Rohdewald zužitkoval přečíslení. Už za 36 sekund domácí opět vedli. Jágrovu bekhendovou střelu tečoval před Chakrounem Zvonek, který se ve 27. minutě prosadil i podruhé, když využil přihrávku Jana Čejky. Ten po zákroku Raphaela Enzlera nepříjemně upadl na zem a utkání nedohrál.
Za 60 sekund zvýšil Bláha už na 5:2. Ve 30. minutě zkorigoval stav Enzler, ale půl minuty před koncem druhé části vrátil Česku tříbrankový náskok při další přesilovce Kubíček.
V závěrečné části dali Češi v Ostravar Areně ještě šest branek. Ve 33. minutě se trefil zpoza modré čáry Vítek Fanderlik. Potom se prosadili Daniel Vaniš a Vít Rozlílek, jehož následně fauloval Enzler a dostal za bodnutí špičkou hole trest na pět minut a do konce utkání. V dlouhé přesilovce ještě skórovali Bláha, Langr a Jiří Hrabár.