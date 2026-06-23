Hokejbalisté zvítězili na MS i počtvrté, Slováky zdolali po samostatných nájezdech

Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3:2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Rozhodl o tom ve třetí sérii Jan Čejka. Po první ztrátě vedou svěřenci trenéra Davida Kuny tabulku skupiny A o dva body před Kanadou. Ve středu se utkají s Američany od 17:30.
Zápas si nenechal ujít hokejový útočník Radek Faksa z Dallasu, který před utkáním vhodil i čestné buly. Do branky se po jednozápasové pauze proti Švýcarům vrátila jednička Vojtěch Mokry.
V čase 4:15 otevřeli skóre v přesilové hře při vyloučení Václava Šlehofera Slováci. Zpoza pravého kruhu napřáhl Jaroslav Martinusík a trefil se do bližšího horního rohu branky. Šanci na vyrovnání nevyužil Nicolas Langr. Na přelomu první a druhé třetiny se domácí ubránili při trestu Dalimila Zvonka.
Po 109 sekundách druhé části Češi vyrovnali také v početní výhodě při trestu Filipa Klemy. Po Čejkově pasu překonal Petera Kučeru z levého kruhu Samuel Neo Kucharčík, který ve 22. minutě mohl i otočit skóre, ale forhendovým blafákem na slovenského gólmana nevyzrál. Za tři minuty měl další možnost Tomáš Hudec, trefil tyč.
Ve třetí části nejdříve neuspěl sám před Mokrým Martinusík. Potom ve 37. minutě při vyloučení Lukáše Pijáka trefil Jiří Hrabár tyč. Po trestu Tomáše Kozáka se Slováci ubránili i 43 sekund ve třech proti pěti. V čase 39:58 se domácí dočkali gólu – míček po střele Matyáše Bláhy odražený od zadního mantinelu poslal za Kučeru z levé strany z úhlu Martin Kohout. Ve 43. minutě ale vyrovnal Šimon Lopušan, jenž při Langrově vyloučení využil po osmi sekundách přesilovku.
Pětiminutové nastavení nerozhodlo, v rozstřelu se za český tým prosadili Jan Bílý a Čejka, za Slovensko jen Matúš Korbáš.