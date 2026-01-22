Lvi Praha v aktuálním ročníku volejbalové Ligy mistrů po třech zápasech stále čekají na vítězství. V Las Palmas dnes prohráli 2:3 po setech 16:25, 25:21, 21:25, 25:19 a 11:15 a propadli se za svého soupeře na poslední čtvrté místo skupiny C. Pro české šampiony je to čtvrtá prohra v soutěžním utkání v řadě.
Lvi Praha stále čekají v Lize mistrů na výhru. Las Palmas ale potrápili v pěti setech
Úvod zápasu patřil jednoznačně domácím, kteří v první sadě převyšovali české šampiony ve všech směrech. Pak se ale karta obrátila. Pražané zlepšili servis i obranu, začali více bojovat a trenér Juan Manuel Barrial úspěšně sáhl do sestavy, když na smeč k Jakubu Ihnátovi poslal Lucase Condeho.
Za stavu 23:21 pro Lvy do koncovky druhé sady zasáhla portugalská rozhodčí Raquel Portelaová, která velezkušené domácí hvězdě Osmanymu Juantorenovi odpískala tažený míč při přihrávce servisu. Volejbalisté Las Palmas sice protestovali, ale Pražané se dostali k setbolu a vzápětí ho proměnili.
V úvodu třetí sady tým z Kanárských ostrovů odskočil na 5:1, ale za stavu 7:7 bylo srovnáno. Pokračovala přetahovaná o každý bod, do které se místo chybujícího Ihnáta vrátil na hřiště český reprezentační smečař Benda. Ještě na osmnácti bodech na tom byly oba týmy stejně, ale Las Palmas pak s přispěním záludného servisu blokaře Heldera Spencera odskočilo na 22:18 a koncovku s přehledem zvládlo.
Ve vyrovnané čtvrté sadě byla hra kvůli řadě sporných rozhodnutí a následných protestů rozkouskovaná. Nakonec se Lvi díky bojovnosti v koncovce dostali do několikabodového náskoku, srovnali skóre zápasu na 2:2 na sety a zajistili si minimálně bod.
Druhý podobně jako v domácím utkání s Berlínem nezískali. Las Palmas bylo od začátku tie-breaku přesnější a důraznější a odskočilo na 4:1. Lvi se ještě v koncovce přiblížili na rozdíl jednoho bodu, když snížili na 11:12, ale poslední tři výměny patřily domácím. Na závěr Las Palmas zablokovalo univerzála Davida Kollátora. „Bohužel zahájili tie-break dobrým servisem a v tom krátkém setu bylo pro nás těžké to dohnat,“ uvedl trenér Lvů Juan Manuel Barrial.
Moník ocenil bojovnost týmu
Jeden z lídrů Pražanů, libero Milan Moník, ocenil výkon týmu. „Velice těžký zápas, ale na druhou stranu velmi bojovný z obou stran. Myslím si, že volejbal se musel líbit. Kromě tedy prvního setu, kdy nám domácí utekli a už jsme je nemohli dohnat. Jsem rád, že jsme se hlavami vrátili, začali jsme bojovat, ukázali jsme, že umíme hrát volejbal, a dotáhli jsme to až do pátého setu. Tam bohužel trochu štěstíčka bylo na straně domácích,“ řekl.
Dnešní herní projev považoval za pokrok ve srovnání s prohranými extraligovými duely s Kladnem a Odolenou Vodou. „Bojovali jsme až do poslední chvíle. Je na čem pracovat a asi víme, jakou cestou jít,“ dodal Moník.
Další utkání Ligy mistrů odehrají Lvi Praha v úterý 27. ledna v Berlíně. Mezitím je v sobotu čeká extraligový zápas v Benátkách nad Jizerou.