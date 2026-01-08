Lvi Praha na první výhru v Lize mistrů nedosáhli. Čeští šampioni na domácí palubovce podlehli ve druhém kole Berlínu 2:3 po setech 26:28, 25:22, 14:25, 25:20 a 9:15. Německý klub táhl za vítězstvím ve více než dvouhodinové bitvě především americký univerzál Jake Hanes, který své výšky 212 centimetrů využil k 25 bodům. Nejúdernějším domácím volejbalistou byl na stejném postu David Kollátor, autor 23 bodů.
Lvi mají v Lize mistrů první bod, Berlínu podlehli v tie-breaku
Zápas byl od začátku vyrovnaný. Úvodní sada dospěla do koncovky, v níž Lvi nevyužili dva setboly. Naopak hosté druhou šanci proměnili, když podruhé za sebou zablokovali Kollátora. Ten se v této fázi zápasu v útoku tolik neprosazoval. Sice zaznamenal pět bodů, ale měl jen pětadvacetiprocentní úspěšnost.
Ve druhé sadě se český univerzál vyznamenal na servisu, když dvěma esy pomohl k náskoku 14:11. O ten sice Lvi kvůli nedůrazným útokům rychle přišli, ale postupně znovu odskočili a do koncovky šli tentokrát s vedením 20:17. Sadu ukončil úspěšným útokem reprezentační smečař Jiří Benda.
Pak ale Pražané vypadli z rytmu a třetí set se navzdory dvěma bouřlivým oddechovým časům domácího kouče Juana Manuela Barriala odehrával v německé režii. Lvi kupili chyby, nepomohla ani řada střídání. Pražané uhráli jen 14 bodů a ocitli se na pokraji porážky.
Od začátku čtvrté sady trenér Barrial vystřídal nahrávače, místo kapitána Jakuba Janoucha přišel na hřiště Ukrajinec Serhij Jevstratov. Tento impulz Pražanům pomohl.
Jevstratov zásoboval nahrávkami Kollátora, který se v útoku rozehrál ke skvělému výkonu. Lvi utekli na 5:2, a i když Berlín několikrát vyrovnal, po úspěšném útoku blokaře Pabla Crera středem si domácí zajistili výhru ve čtvrté sadě.
Pátý set se jim ale nepovedl. V úvodu chybovali v příjmu, útoku i na servisu. Hráči německého klubu se navíc překonávali v obraně. Když vytáhlý univerzál Hanes zázračně nohou zvedl míč pod sítí u středové čáry a poslal ho na druhou stranu těsně za síť na zem, vedli 8:4.
Vítězství už si nenechali vzít. Zápas ukončil symbolicky Hanes, jenž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem utkání.
Nahrávač Jakub Janouch ocenil, jak si Lvi počínali. „Podali jsme statečný výkon, jako tým jsme strašně moc chtěli. Vrátili jsme se do zápasu po stavu 2:1 pro soupeře, což je cenné. Nicméně si myslím, že nám trošku něco chybělo. V jiných zápasech to umíme předvádět. Nebyli jsme to úplně my, umíme hrát líp,“ uvedl.
Myslí si, že se v některých momentech mohla projevit nezkušenost některých hráčů z velkých zápasů na mezinárodní scéně. „Soupeři gratuluji, ale myslím, že byl dnes k poražení a rozhodl náš výkon,“ doplnil.
Po úvodní porážce 1:3 s Perugií a prohře s Berlínem jsou Lvi v tabulce skupiny C po dvou kolech s jedním bodem na třetím místě. Za nimi je se stejným bodovým ziskem Las Palmas.
„Získali jsme bod, který je ve skupině důležitý. Musíme to brát a snažit se být v příštím zápase lepší,“ poznamenal smečař Pražanů Lucas Conde.