Karlovarsko uspělo v prvním osmifinále Poháru CEV


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Volejbalisté Karlovarska vykročili vítězně do osmifinále Poháru CEV. V úvodním utkání zvítězili na hřišti Olympiakosu Pireus 3:1. Potvrdit postup do čtvrtfinále mohou 28. ledna před domácími fanoušky.

Karlovarsko, které mezi šestnácti nejlepšími kluby CEV Cupu startuje po dvou letech, získalo úvodní set v poměru 26:24, druhý pak 25:22. Koncovku třetí sady ale český tým nezvládl, nevypracoval si ani jeden mečbol a nakonec ji ztratil 27:29. Ve čtvrtém setu už závěr vyšel hostům lépe, od stavu 20:20 získali pět bodů v řadě.

Karlovarsko táhl lotyšský univerzál Renars Pauls Jansons, který zaznamenal 16 bodů. Filip Šestan přidal 14.

V nižším Vyzývacím poháru podlehl Liberec v úvodním osmifinále na hřišti Slovanu Bratislava 2:3. Dukla na Slovensku po ztrátě úvodního setu 17:25 skóre otočila a další dvě sady získala 25:17 a 25:21. Obrat ale dotáhnout do konce nedokázala, čtvrtý set se Slovanem prohrála 21:25 a tie-break pak ztratila v poměru 11:15. Odveta je na programu rovněž 28. ledna.

