Inspirující sokolka oslavila stovku, s nadšením cvičí dvakrát týdně

Ve skvělé kondici je celoživotní sokolka Marta Zajícová. Ta slavila v minulých dnech sté narozeniny a je inspirací a tváří zlínské tělocvičné jednoty. Sokolovnu sama dál navštěvuje dvakrát týdně.
„Jsme mladé, jsme zdravé, jsme krásné, jsme pozitivní a něco pro to děláme!“ Tímto pozdravem se Zajícová každé pondělí a čtvrtek zdraví na cvičení se svými sestrami. Členkou Sokola je vitální dáma už neuvěřitelných devadesát čtyři let.
„To je prostě takové moje druhé já. Od začátku, co chodím do sokola, se setkávám se samými bezvadnými lidmi. Člověk se tak mezi dobrými cítí dobře,“ říká stoletá členka TJ Sokol Zlín.
Nejsilnějším zážitkem zůstává pro stoletou jubilantku všesokolský slet v roce 1948. „To je úžasný zážitek. To je nepřenosné. To člověk musí zažít, když nastupuje a hraje hymna.“
Její elán inspiruje všechny generace, s nimiž se ve zlínském Sokole setkává, a Marta Zajícová prozradila i tajné přísady svého elixíru dlouhověkosti. „Pohyb, pohyb, pohyb. Jediný recept,“ usmála se.