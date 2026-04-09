Choupenitch popáté vyhrál anketu Sokol roku

Fleretista Alexander Choupenitch je popáté za sebou a celkem pošesté Sokolem roku, což se dosud nikomu v historii této ankety nepodařilo. Člen Sokola Brno I získal ocenění České obce sokolské za rok 2025 díky tomu, že triumfoval na listopadovém turnaji Světového poháru na Mallorce a přidal i další medaile.
V lednu byl Choupenitch bronzový na turnaji v Paříži, pak získal stříbra na Grand Prix v Turíně a Světovém poháru v Káhiře. Další trofej v anketě Sokol roku ho potěšila.
„Je mi ctí takovou trofej získat. Je to určitě motivace do další práce. Rok 2025 byl zatím určitě nejúspěšnější v mé kariéře,“ uvedl bronzový olympijský medailista z Tokia 2021.
Na dalších místech za ním v hlavní kategorii skončil čtvrtkař Michal Desenský ze Sokola Hradec Králové a Blanka Bartoňková ze Sokola Rosice, která se věnuje silovému trojboji.
Kolektivem roku mezi dospělými jsou basketbaloví Sršni ze Sokola Písek a mezi mládežnickými týmy jsou to Vojtěch Hajič a Adam Růžička ze Sokola Pražského, kteří sbírají úspěchy v basketbalu 3x3.
V kategorii od 19 do 23 let získal cenu pro sportovce roku Michal Rada, juniorský mistr Evropy na 400 metrů překážek a člen zlaté čtvrtkařské štafety z loňského ME juniorů v Tampere. Trenérem roku je jeho kouč Jiří Couf ze Sokola České Budějovice, který patří mezi nejvýraznější atletické trenéry a trenérské práci se věnuje od roku 1984. V současnosti vede atletické talenty a naděje, mezi něž vedle Rady patří i jeho sestra Nina a Sofie Janowiaková.
V kategorii do 18 let si cenu odnesl badmintonista Lukáš Patzák ze Sokola Dobruška.