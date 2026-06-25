Hokejbalistky deklasovaly Velkou Británii a z prvního místa míří na MS do semifinále

České hokejbalistky soupeřky v závěrečném duelu základní skupiny nešetřily. Velkou Británii rozstřílely 17:0 a potvrdily tak svoje první místo i postup do semifinále. V něm svěřenkyně trenéra Michala Broulíka vyzvou Slovensko. Přímý přenos utkání sledujte od 20:10 živě na ČT sport Plus.
Britky odolávaly až do 8. minuty, kdy otevřela skóre Kateřina Kotyrová. Do konce úvodní části přidaly Češky tři branky a v druhém dějství dalších devět gólů. Dvě trefy a tři asistence si připsala Barbora Bartáková a také pět bodů za branku a čtyři přihrávky zaznamenala Patricie Škorpíková. Po třech gólech daly Andrea Kantorová a Michaela Krásová, které si připsaly i po jedné asistenci.
„I pro nás šlo o těžký zápas, protože musíte neustále držet koncentraci a být hlavou v zápase. Dopředu jsme ale věděli, do čeho jdeme, takže jsme s tím počítali. Musíme holky pochválit, protože za celý turnaj nevypustily ani poslední duel ve skupině,“ řekl asistent trenéra českého týmu Václav Tůma oficiálnímu webu šampionátu.
„Tak, jak skončí tento zápas, už vlastně začíná ten další, takže jsme museli držet koncentraci na 200 procent a my je v tom zároveň museli z lavičky podporovat. Vysoká výhra nám psychicky určitě pomůže, protože jsme tu měli hráčky, které gól doposud nedaly a teď třeba daly, takže i je to hodí do psychické pohody,“ dodal Tůma.