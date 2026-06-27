Čeští hokejbalisté v semifinále mistrovství světa v Ostravě rozdrtili Finsko 8:1 a v nedělním finále je čekají Spojené státy. S nimi budou bojovat o historicky čtvrté zlato a první od roku 2011, do finále postoupili potřetí za sebou. Také ženy po semifinálové výhře nad Slovenskem 4:0 hrají večer o zlato s USA. Přímý přenos duelu hokejbalistek o bronz Kanada – Slovensko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus, zápas českých reprezentantek o zlato s USA od 19:25.
V nedělním finále se svěřenci trenéra Davidy Kuny utkají od 15:15 se Spojenými státy americkými, které zvítězily nad Kanadou 4:3.
Češi získali zlato i v letech 1998 v Litoměřicích a 2009 v Plzni. Druzí skončili sedmkrát včetně minulých dvou šampionátů. K tomu přidali tři bronzy a bez medaile zůstali dosud jen dvakrát. Američané jsou ve finále teprve podruhé, v roce 2015 v Zugu podlehli Slovensku.
Za výhrou vykročil stále neporažený český tým už po 51 sekundách semifinále, kdy se z levého kruhu trefil Samuel Neo Kucharčík. Ve 14. minutě vyrovnal Tomi Jeskanen, ale Češi se vrátili do vedení v poslední sekundě úvodní části, kdy Vojtěch Jágr dorazil míček do odkryté branky po střele Martina Kubíčka.
Ve druhé části domácí čtyřmi góly zlomili odpor Finů, které na úvod turnaje porazili po přestřelce 8:6. V 17. minutě se prosadil dorážkou Lukáš Lhota a za 101 sekund zakončil akci Jana Čejky také bekhendem Dalimil Zvonek. Ve finském brankovišti nahradil Villeharta Kuusama Louis Herpin a po 37 sekundách ho překonal Vít Rozlílek. Ve 23. minutě bekhendem mezi betony skóroval podruhé.
Po 18 sekundách závěrečné části se prosadil podruhé v utkání také Jágr. V 37. minutě se těsně po skončení přesilovky trefil z pozice mezi kruhy Lhota a také se zařadil mezi dvougólové střelce.
Výsledky mistrovství světa v hokejbalu v Ostravě
Výsledky mistrovství světa v hokejbalu v Ostravě
Muži:
Semifinále:
Česko – Finsko 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)
Branky: 15. a 31. Jágr, 17. a 37. Lhota, 20. a 23. Rozlílek, 1. Kucharčík, 19. Zvonek – 14. Jeskanen. Rozhodčí: De Luca (USA), Robertson (Kan.). Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 3500.
USA – Kanada 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).
O 5. místo: Švýcarsko – Slovensko 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 – 1:0).
O 7. – 12. místo: Indie – Rakousko 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
O 11. místo: Kajmanské ostrovy – Německo 12:2 (4:0, 4:0, 4:2).