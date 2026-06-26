Čeští hokejbalisté zvítězili ve čtvrtfinálovém utkání domácího mistrovství světa v Ostravě 15:1 nad Velkou Británií a postoupili do semifinále. První třetinu rozehráli dvěma rychlými brankami, ale Britům se podařilo snížit z trestného střílení. V dalším průběhu zápasu už ale Češi dominovali. V sobotním semifinále se střetnou s Finskem, které překvapivě zdolalo Slovensko 5:4 v prodloužení a připsalo si první výhru na turnaji. Své semifinále hrají hokejbalistky proti Slovensku, přímý přenos můžete sledovat na ČT sport Plus.
Pěti body za tři branky a dvě asistence se na kanonádě podílel Vojtěch Jágr. Hattrick si připsali také Matyáš Bláha a Vít Rozlílek. Bláha nasbíral čtyři body stejně jako Martin Kubíček s bilancí 1+3. Češi, kteří obhajují stříbro z minulých dvou šampionátů z roku 2022 z kanadského Lavalu i předloňska ze švýcarského Vispu, vyhráli v Ostravě i pošesté.
Po 136 sekundách čtvrtfinálového duelu je dostal do vedení Kubíček, jenž z pozice mezi kruhy bekhendovou střelou překonal brankáře Anguse Lainga. Za 70 sekundu zakončil Jágr do odkryté branky kombinaci Dalimila Zvonka a Jana Čejky a zvýšil na 2:0. Domácí nevyužili další šance a v 11. minutě fauloval Daniel Vaniš Ryana Kamma, který z nařízeného trestného střílení překonal Vojtěcha Mokrého bekhendovým blafákem.
Ve druhé části Češi dominovali. V čase 17:55 se Bláha v levém kruhu opřel do přihrávky Jiřího Hrabára a zajistil opět dvoubrankový náskok. Za 51 sekund se prosadil v úniku forhendovým blafákem Jágr. Ve 22. minutě se trefil z pravého kruhu Čejka už na 5:1. Ve 24. minutě vystřídal v Modrého v brance Pavel Foršt a vzápětí přidal další gól Martin Kohout, který po Bláhově bekhendové přihrávce doklepl míček do odkryté branky.
Potom skóroval dvakrát v rozmezí 23 sekund Rozlílek: překonal nejdříve Lainga a pak i střídajícího Spencera Hollowaye. Do 27. minuty to bylo po gólech Vaňka, Kohouta a Zvonka už 11:1. Další přidal 11 sekund před koncem druhé části Bláha. V závěrečném dějství dovršilo mezi 38. a 40. minutou trio českých hráčů hattrick. Bláha se trefil z pozice mezi kruhy, Jágr forhendovým blafákem mezi betony a Rozlílek zamířil přesně z pravého kruhu.