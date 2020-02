Hniličkovi budou s rozvojem sportu radit Jágr, Nedvěd, ale i Neumannová

Hnilička si vybral více spolupracovníků než patnáct, které mu ukládá zákon. "Jsou to lidi, se kterými chci spolupracovat a se kterými spolupracuji dlouhodobě. Chtěl bych, aby všechny programy a všechny vize prodiskutovávala tahle Národní rada pro sport. Věřím, že se rada sejde na konci měsíce a projednáme první návrhy programů," uvedl.



Bývalý úspěšný tenista Radek Štěpánek, rovněž člen nové rady, chce pomáhat rozvoji českého sportu. "Vítám příležitost, abych něco z toho, co mi sport dal, naší republice vrátil," poznamenal. Za klíčové pro své budoucí úspěchy považuje dětské sportovní začátky.



Státní výdaje na sport v posledních letech rostou. Zatímco v roce 2018 bylo pro tyto účely vyčleněno v kapitole ministerstva školství zhruba 5,5 miliardy korun, pro letošek je to 7,2 miliardy v rámci ministerstva a společně s dalšími státními zdroji asi 8,5 miliardy korun. "Samozřejmě chceme navyšovat nadále. Jde o to, nastavit ty programy tak, aby se daly vyčerpat. To se loni ministerstvu školství nepodařilo," řekl premiér Andrej Babiš.



Agentura sídlí v Praze na Vysočanech. Aktuálně má zhruba čtyři desítky zaměstnanců, příští rok by jich mělo být 60. Částečně se jedná o pracovníky, kteří měli na starost agendu sportu na ministerstvu školství.