Hokejbalisté v Ostravě vyzráli i na Kanadu

Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím MS nad Kanadou 6:3 a zůstali stoprocentně úspěšní. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci pomohl k úspěchu proti obhájcům titulu z posledních dvou šampionátů Dalimil Zvonek. Další zápas čeká tým trenéra Davida Kuny v pondělí proti Švýcarsku.
Český tým otevřel skóre už po osmi sekundách hry. Po přihrávce Daniela Vaniše se dostal do úniku Samuel Neo Kucharčík a nadvakrát překonal brankáře Christiana Lantina. Kanaďané vyrovnali v 5. minutě. Po střele Tavishe Davidsona dotlačil balonek za Vojtěcha Mokrého Jarred White. Domácí se potom v první třetině ubránili ve dvou oslabeních po faulu Mokrého a po špatném střídání.
Po 27 sekundách druhého dějství Češi opět získali náskok. Střelu Václava Šlehofera od červené čáry tečoval Zvonek, který se potom ve 23. minutě prosadil i podruhé. Vystřelil z otočky a o pravou tyč poslal míček za Lantina. Kunův výběr nevyužil svou první přesilovku při trestu Brennana Evanse. Češi odolali při vyloučení Martina Kohouta, ale 10 sekund po skončení přesilovky snížil Remi Laurencelle, jenž trefil balonek ze vzduchu po odrazu od zadního mantinelu.
Kanada nevyužila ani čtvrtou početní výhodu při pobytu Radomíra Vaňka na trestné lavici. V 35. minutě při vyloučení Mitche Livingstona se trefil od modré čáry Martin Kubíček a v čase 38:53 v další přesilovce po faulu Zafira Rawjiho zvýšil z podobné pozice Jan Bílý už na 5:2. Ve 41. minutě snížil střelou z pravého kruhu Laurencelle.
Výsledek pečetil 51 sekund před koncem v oslabení při Kucharčíkově trestu při power-play do prázdné branky Vítek Fanderlik. Češi porazili sedminásobné šampiony z dosavadních 15 šampionátů poprvé od roku 2013, kdy je zdolali na jejich domácí půdě v St. John's v semifinále MS 5:1.