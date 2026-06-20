Český hokejbal na vítězné vlně. Obě reprezentace vstoupily do domácího MS výhrou

Čeští hokejbalisté vstoupili do domácího mistrovství světa v Ostravě výhrou nad Finskem 8:6. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí k tomu přispěl Jan Čejka. Také ženský tým zahájil turnaj vítězně, ačkoli otáčel zápas proti Slovenkám. Po první třetině ztrácely Češky jeden gól, nakonec soupeřkám vsítily pět míčků a vyhrály 5:1.
Češi, kteří přišli před turnajem kvůli zranění kotníku o útočníka Tomáše Šmerhu, se v Ostravar Areně ujali vedení po 143 sekundách. Po přihrávce Jakuba Laurince zamířil do odkryté branky Bláha. Vzápětí nevyzrál v úniku na Villeharta Kuusama Čejka. V 6. minutě prostřelil Vojtěch Mokrého Mikko Hyvönen a vyrovnal.
V čase 17:52 vrátil domácím náskok Martin Kohout, který tečoval úspěšně Laurincovu střelu z poloviny hřiště. Finové odolali v oslabení a ve 24. minutě smazal ztrátu střelou z pravého kruhu Antoine Herpin.
Za 139 vteřin po nahrávce Tomáše Hudce překonal Kuusama zblízka bekhendem Jan Bílý. Odpovědět dokázal 10 sekund před koncem druhé třetiny Henrik Kärkkäinen, ale těsně před pauzou stihl vrátit Čechům vedení Samuel Neo Kucharčík z dorážky po Čejkově střele.
Na začátku závěrečné části Češi neproměnili přesilovku při Kärkkäinenově vyloučení. Finové při signalizovaném trestu ve 34. minutě opět vyrovnali. Za modrou čárou napřáhl osmatřicetiletý Hyvönen a podruhé překonal Mokrého. V čase 36:52 po Čejkově nabídce skóroval z levé tyče Vít Rozlílek, ale za 26 sekund z dorážky opět odpověděl Sirkkala.
V 39. minutě při signalizovaném trestu po bekhendové přihrávce Tomáše Wróbela snadno skóroval Bláha. Za 27 vteřin dorážkou vlastní střely zvýšil Čejka na 7:5. Finům ještě vykřesal naději v čase 40:34 z dorážky Jesse Kylmäniemi, ale za 59 sekund střelou z hranice pravého kruhu pojistil výsledek Čejka.