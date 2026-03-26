Bubeníčková s Edlingerovou se nebojí žádné výzvy, zkusily si obří slalom


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Jednu zlatou, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili přivezly z paralympijských her Carina Edlingerová a Simona Bubeníčková. Zrakově hendikepované sportovkyně tentokrát vyměnily běžky za sjezdové lyže a v Harrachově si vyzkoušely obří slalom při mistrovství republiky novinářů.

„Hrozně jsem si to užila, nestála jsem na sjezdovkách strašně dlouho,“ řekla zrakově postižená Edlingerová, která získala v březnu v Teseru zlato ze stíhacího sprintu a stříbro ze sprintu. Na trati jí tentokrát pomáhal i trasér Alex Paťava. „Carina byla neuvěřitelná, pustila se do toho po hlavě a já jsem musel jet docela rychle, aby mě nedojela,“ uvedl Paťava.

„Byl mi asi rok a půl, když jsem začala s alpským lyžováním. Pocházím totiž z rodiny alpských lyžařů. Ale jsem opravdu ráda, že jsem ty sporty vyměnila. Je ale skvělé, že po čtrnácti letech stojím znovu na sjezdových lyžích. Pozitivní na tom, že mám špatný zrak, je to, že nevidím nebezpečí,“ řekla Edlingerová.

Sedmnáctiletou Bubeníčkovou, která získala na paralympijských hrách čtyři medaile – dvě z parabiatlonu a dvě z běhu na lyžích, trasoval její otec. „Jsme na sebe zvyklí, krátké oblouky nám jdou. Několik jízd jsme si tady dali a bylo to skvělé. Ale letos poprvé a naposledy,“ uvedla Bubeníčková.

Její jízda vzbudila respekt o to víc, že je Bubeníčková zcela nevidomá. Situaci na svahu jí navíc komplikoval vítr, kvůli němuž otce neslyšela. Jela proto opatrně. „Nejenže jsem jela poslepu, ale ani jsem neslyšela. Je to nová zkušenost. Mimo branky je to v pohodě, to jezdíme krátký oblouk, ale v tom obřáku se nabere rychlost, navíc to bylo zmrzlé, těžké to bylo. Ale někdy bych to ještě s nějakým trenérem ráda zkusila,“ doplnila Bubeníčková.

