Bratři Králové na ME končí, české maximum nepřekonali


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jiří a Ondřej Královi skončili na mistrovství Evropy badmintonistů ve čtvrtfinále čtyřhry a české maximum na kontinentálních šampionátech nevylepší.

Bratrská dvojice v Huelvě v duelu o postup mezi čtyři nejlepší nestačila na další sourozenecký pár Christo a Toma Junior Popovovi, s francouzskými obhájci titulu prohráli 15:20 a 14:20.

Králové byli ve Španělsku posledními reprezentanty ve hře. Postupem do čtvrtfinále vyrovnali dosavadní české maximum, o které se v minulosti postarali Kristína Gavnholt a Petr Lacina ve dvouhrách.

Bratři Králové nejprve ve středu hladce vyřadili belgická dvojčata Ilja a Yara Van Delsenovy. Ve druhém kole zdolali německý pár Jonathan Dresp, Simon Krax po obratu a dvou odvrácených mečbolech, tentokrát ale už sedmí nasazení Češi na favorizované soupeře nestačili.

Jiří a Ondřej Královi postoupili na ME do čtvrtfinále čtyřhry
