Badmintonisté v kvalifikaci ME porazili Island


4. 12. 2025Aktualizováno4. 12. 2025|Zdroj: ČT sport
2 minuty
Havlíček a Švejda: Je dobře, že jsme potvrdili roli favoritů
Zdroj: ČT sport

Čeští badmintonisté v kvalifikaci na evropský šampionát družstev porazili doma Island bez ztráty setu 5:0. V podskupině 3.1 je čeká v sobotu Rakousko. Ženy ve skupině 6 hrají s Anglií, Slovenskem a Slovinskem.

Mezi ženami postoupí pouze vítěz skupiny, muže v případě úspěchu čeká finálový duel s vítězem druhé podskupiny, kde figurují Finsko, Maďarsko a Bulharsko. Ženy cestu za postupem absolvují na půdě favorita z Anglie, zápasy mužů se konají v Praze.

„Proti Islandu bychom měli být favoriti, s Rakouskem to bude vyrovnané a náročné utkání. Zaměřujeme se hlavně na sobotní duel, ten bude klíčový. Zdravotně se cítím dobře, trénuji pravidelně a věřím, že budu schopen přinést důležité body,“ řekl před čtvrtečním zápasem loňský účastník OH v Paříži a česká jednička Jan Louda, který letos skončil s mezinárodní profesionální kariérou, mimo jiné kvůli přetrvávajícím problémům se zády.

180 minut
Záznam kvalifikace badmintonistů na ME družstev Česko – Island
Zdroj: ČT sport

Šampionát se koná v únoru v Istanbulu. Účast čeká osm nejlepších týmů, přímý postup již mají zajištěný pořadatelé z Turecka, obhájci titulu z Dánska a nejvýše nasazená Francie. 

1 minuta
Sestřih utkání Island – Česko
Zdroj: ČT sport

Kvalifikace na ME badmintonistů

Muži:
Česko - Island 5:0
Kopřiva - Nilsson 2:0 (11, 14), Louda - Gudbjornsson 2:0 (13, 9), J. Král, O. Král - Bjornsson, Finnsson 2:0 (12, 14), Dvořák - Eggertson 2:0 (9, 18), Havlíček, Švejda - Gudbjornsson, Nilsson 2:0 (9, 6)

Sobota 6. prosince 14:00 – Česko – Rakousko
Neděle 7. prosince 10:00 – Finále kvalifikace

Nominace: Tadeáš Brázda, Dan Dvořák, Vojtěch Havlíček, Jan Janoštík, Dominik Kopřiva, Jiří Král, Ondřej Král, Jan Louda, Lukáš Patzák, Tomáš Švejda.

Ženy:
Čtvrtek 4. prosince 14:00 – Česko – Slovinsko
Pátek 5. prosince 12:00 – Česko – Slovensko
Sobota 6. prosince 14:00 – Česko – Anglie

Nominace: Lucie Krulová, Petra Maixnerová, Kateřina Osladilová, Klára Šilhavá, Tereza Švábíková, Tallulah Van Copenolle.

