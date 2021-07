Učil se na polysterenu od ryb a přežil přepadení. Neuvěřitelný zlatý příběh surfaře Ferreiry

Ano, Ferreira skutečně nepocházel z bohatých poměrů. Jeho táta se živil přeprodejem ryb od rybářů do restaurací, což rodině příliš peněž nepřinášelo. Proto když jako malý chtěl zkusit ve vlnách u vesnice Baia Formosa, jaké je to surfovat jako ti, které z břehu sledoval, musel volit hodně netradiční způsob.

To vše necelých 20 let poté, kdy jako chlapec z chudé rodiny neměl ani na vlastní prkno a první "kroky" mezi vlnami dělal na víku od chladícího boxu od ryb.

"Ano, zní to neuvěřitelně, jelikož vám to nedávalo na moři příliš rovnováhy, ale co, mohl jsem díky tomu chytat vlny," vzpomíná na těžké začátky, v nichž tátovi i zkomplikoval práci, jelikož víko ve vlnách zlomil.

"Byl naštvaný, protože neměl jak chladit ryby. Potom ale našel na pláži tyčky, kterými polysteren zase dal dohromady a mohl to znovu používat," popsal pro portál UOL.

Schopnosti, které ukázal v hodně provizorních podmínkách, naznačily, že v tom klukovi něco bude. Možná dokonce něco výjimečného. Postupně se dostal k prknu z druhé ruky a v 11 letech se jeho rodina složila na první vlastní nový surf. Prkno ale není vše. Nějak se musel dostat i na závody, kvůli čemuž obcházel tržiště i hospody a prosil lidi o příspěvek. Znovu pomáhali i rodiče, kteří pro svého syna šetřili.

Už za dva měsíce se to vyplatilo. Ferreira hned na prvních závodech dokázal předčít veškerou konkurenci a došel si pro výhru. "Pamatuji si, že po té výhře mi rodina říkala, že se nesmím nikdy vzdát a musím jít za svým snem. A já jsem šel. Měl jsem to v hlavě a neustále se tlačil dopředu. Měl jsem obrovskou motivaci koupit jednou mámě i tátovi vše, co budou chtít," řekl.

Přepadení, při němž mohlo dojít k tragédii

Jeho motivace se za pár let stala realitou a jeho rodiče nyní mají jak dům, tak i další věci, o kterých dříve ani nesnili. To vše díky tomu, že v jeho mladých letech vsadili vše na jednu kartu a i z mála, co měli, do svého syna zainvestovali.

K dobám slávy však v jeho 11 letech ještě vedla cesta dlouhá a k jejímu úspěšnému cíli napomohl další výrazný moment příběhu. Náhodné setkání s hledačem talentů Luizem Camposem, jenž je "otcem" celé řady dalších velkých surfařských hvězd z Brazílie. Oba na sebe narazili na soutěži juniorů v Ponta Negra. Campos zde však paradoxně šel sledovat jiného talentovaného jezdce.

"Jenže když jsem ráno dorazil, viděl jsem kluka, který tam lítal na vlně. Jeden skok, druhý skok. Říkal jsem si: Kdo to do p*dele je?", smál se při vzpomínkách na setkání.