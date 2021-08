Přestaňte se bát, vzkázala Cimanouská do Běloruska. Má ale teď obavy o rodiče

Kariéru končit zatím nehodlá. Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská doufá, že v Polsku dostane příležitost v ní pokračovat. Definitivně se rozhodne poté, co se v polském exilu setká se svým manželem. "Chci říci Bělorusům, aby se přestali bát," prohlásila ve Varšavě, z olympijských her v Tokiu se v obavách z represí odmítla vrátit do vlasti.