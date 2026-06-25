Skialpinismus bude pokračovat na olympijských hrách i v roce 2030

Skialpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů Her ve francouzských Alpách dnes na svém zasedání schválil Mezinárodní olympijský výbor.
Skialpinismus se na únorových Hrách v Itálii představil v Bormiu ve sprinterské variantě, kde závodníci postupně absolvovali několik vyřazovacích kol dlouhých zhruba tři minuty. Vedle závodu mužů a žen se konala také smíšená dvoučlenná štafeta.
Francouzští organizátoři považují disciplínu za skvělý prostředek k prezentaci krásy Alp. „Skialpinismus je zakořeněný v historii lyžování, je v souladu s identitou našich Her a rozvíjí se,“ uvedl ve své prezentaci prezident organizačního výboru Edgar Grospiron.
Přímo na zasedání v Lausanne podpořila opětovné zařazení skialpinismu jako doplňkové disciplíny také francouzská hvězda tohoto sportu Emily Harropová, která na letošních OH získala individuální stříbro a zlato ve štafetě. Zdůraznila, že nově zařazený vytrvalostní závod nejlépe odpovídá duchu skialpinismu, který lidé hojně provozují jako volnočasovou aktivitu.
Olympijské závody ve skialpinismu se budou v roce 2030 konat v regionu Brianconnais, což je jedna ze čtyř hlavních oblastí příštích Her.
Kompletní sportovní program zimních olympijských her 2030 bude schválen později, pravděpodobně ještě letos v létě, ale konkrétní termín zatím MOV nestanovil. Otazník se tak stále vznáší nad olympijskou budoucností severské kombinace nebo alpského snowboardingu, z něhož má Česko díky Ester Ledecké a Zuzaně Maděrové tři zlaté olympijské medaile.