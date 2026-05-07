Bělorusko se může vrátit na sportovní scénu. MOV doporučil zrušit sankce, omezení Ruska trvá

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) doporučil zrušit omezení vůči běloruským sportovcům. Doporučení platí také pro týmové soutěže. Naopak Rusko zůstává suspendované.
Doporučení pro sportovní federace bylo přijato na zasedání výkonného výboru MOV. Dosavadní doporučení platilo prakticky od začátku ruské invaze na Ukrajinu, provedené za běloruské asistence. Do mezinárodních soutěží se mohou vrátit i běloruské týmy, reprezentovat smějí i s hymnou a vlajkou.
Bělorusko i Rusko byly oficiálně přítomny již na letošních paralympijských hrách, kde proti tomu některé výpravy včetně té české protestovaly formou bojkotu zahajovacího ceremoniálu. Účast v soutěžích se státními symboly již oběma zemím povolila například mezinárodní judistická nebo plavecká federace.
„MOV znovu opakuje, že účast sportovců v mezinárodních soutěžích by neměla být omezena vlivem kroků vlád jejich zemí, což se týká také válečných konfliktů,“ uvedl MOV v prohlášení. „Vzhledem k stále složitější realitě a důsledkům současného geopolitického kontextu, včetně rostoucího počtu válek a konfliktů a rostoucí globální nestability, musí MOV naplnit své poslání udržovat hodnotově založenou a skutečně globální sportovní platformu, která dává světu naději,“ píše se dále v textu.
Na dvou posledních olympijských hrách, v Paříži 2024 a v Miláně a Cortině d'Ampezzo 2026, soutěžili běloruští sportovci v neutrálních barvách. Navíc nesměli mít vazby na armádu či aktivně podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.
Doporučení, které MOV přijal, se nevztahuje na Rusko. Podle MOV je jeho situace odlišná. „Národní olympijský výbor Běloruska dodržuje Olympijskou chartu. Ruský olympijský výbor sice vede konstruktivní diskusi s MOV týkající se jeho suspendace, ta ale stále platí a právní komise jeho situaci dále zkoumá,“ uvádí MOV.
Výbor suspendoval Rusko kvůli začlenění sportovních organizací z anektovaných ukrajinských území. Tím podle MOV porušilo Olympijskou chartu. V poslední době navíc podle MOV vyvstaly nové obavy ohledně ruského antidopingového systému.
Stopka pro cyklokros a přespolní běh
Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle Coventryové budou v programu pouze sporty na sněhu a ledu. „O programu budeme hlasovat v červnu, ale již jsme se rozhodli, že v něm nebudou žádné letní sporty ani sporty pro všechna roční období. Půjde pouze o sníh a led,“ ozřejmila předsedkyně MOV.
Francouzští pořadatelé ZOH 2030 zvažovali také zařazení trailového běhu (po nezpevněných cestách) nebo nové cyklistické disciplíny gravelu.
Ve hře tak podle AFP zůstaly závody lyžařů a snowboardistů ve volném terénu (freeride) nebo lezení na ledu. Pro další zimní olympijské hry v roce 2034 v Salt Lake City nicméně podobná možnost rozšíření programu o „celoroční“ sporty dál existuje, pracovní skupina MOV své závěry teprve předloží.