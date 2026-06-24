Olympijské hry

MOV poprvé v historii finančně odmění olympioniky za účast pod pěti kruhy


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Odměnu až 10 000 dolarů, tedy v přepočtu okolo 214 000 korun, přislíbili představitelé Mezinárodního olympijského výboru (MOV) za účast na olympijských hrách. Projekt, který byl na zasedání v Lausanne schválen, by měl zajistit vznik zvláštního fondu, z něhož by sportovci mohli čerpat už na základě účasti v letošních zimních hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

MOV se o své příjmy podělí přímo se sportovci poprvé ve své 132 let dlouhé historii. Za tímto účelem bude zřízen fond, do něhož bude vloženo 140 milionů dolarů. O grant si budou moci zažádat všichni olympionici, pokud neporušili antidopingové předpisy, Etický kodex MOV, podmínky účasti či Olympijskou chartu. MOV chce do konce roku doladit proces podání žádosti a schválení grantu, aby mohl být celý projekt spuštěn a sportovci mohli inkasovat první platby v roce 2027.

MOV tak zareagoval na sílící volání po vyplácení finančních odměn za úspěchy na olympijských hrách. S prémiemi za olympijské zlato začala Světová atletika, která jako první vyplácela 50 000 dolarů vítězům z her v Paříži 2024.

Podle předsedy komise sportovců MOV Paua Gasola ale nebudou granty jen odměnou za úspěch. „Nejsou to žádné prize money. Bude to ocenění cesty a odhodlání potřebného k tomu, aby se člověk stal olympionikem,“ řekla někdejší hvězda NBA. Podle vyjádření MOV je grant určen na podporu sportovní kariéry nebo pomoc při přechodu k profesní kariéře po skončení té sportovní.

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