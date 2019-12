Rusko musí čtyři roky oželet velké sportovní akce. WADA mu udělila tvrdý trest

Někteří ruští sportovci mohou při splnění určitých podmínek závodit pod neutrální vlajkou, jak tomu bylo na ZOH 2018 a jak to již několik let funguje v atletice.

"Ruský doping příliš dlouho znevažuje čistý sport. Rusko dostalo spoustu příležitostí dát věci do pořádku a připojit se ke světové antidopingové komunitě v zájmu svých sportovců a poctivého sportu, ale místo toho si vybralo pokračovat v podvodech a zapírání," řekl odcházející prezident WADA Craig Reedie. Trest podle něj chrání zájmy ruských sportovců, kteří budou schopni dokázat, že do dopingového systému nebyli nijak zapojeni.

Bývalý hokejový obránce Vjačeslav Fetisov: "Měli jsme možnost vyjít z dopingové krize a získat zpět důvěru. Jedním z kroků bylo poskytnutí údajů (z laboratoře), ale experti zjistili, že byly změněny. Co jsme mohli v takové situaci očekávat? Kdo nám teď vrátí reputaci? To bude nesmírně složitý proces."

Trojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky Maria Lasickeneová: "Brání nás jenom slovy, sportovci jsou ve svém boji sami. Je to ostuda. Ale měnit občanství nehodlám ani teď, v sektoru budu dál dokazovat, že ruští sportovci žijí, i když mají neutrální status."

Ruští politici označili už dříve navrhovaný trest za neférový a považují ho za další součást "západního tažení" proti své zemi.

Ruská strana má nyní 21 dnů na odvolání a už před jednáním v Lausanne se nechala slyšet, že tak učiní. Pak by případ posuzovala mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Je tak možné, že se řešení této kauzy posune až do doby před olympiádou v Tokiu. Ta začne 24. července 2020.

Pokud by se proces protahoval a konečný verdikt by padl až po OH 2020, případná platnost čtyřletého trestu by se posunula na OH 2024 v Paříži, upřesnil předseda kontrolní komise Taylor.