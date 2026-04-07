Karlovarsko odstartovalo do semifinále výhrou nad libereckými volejbalisty

Karlovarští volejbalisté udělali první krok k postupu do extraligového finále. Nejlepší tým dlouhodobé části porazil doma Liberec 3:1, ve čtvrtém setu ale musel odvracet tři setboly. První bod z potřebných tří v sérii zajistil favoritovi v závěru blokař Petr Špulák dvěma body z podání. Série bude pokračovat v Liberci v pátek.
Hráči Karlovarska začali náporem a do poloviny třetího setu měli jasně navrch. Poté se však liberecký tým dostal do varu. „Začali jsme i třetí set dobře, ale v jednu chvíli jsme znervózněli a ztratili nadšení a vášeň,“ řekl karlovarský univerzál Nikola Gjorgiev, jenž převzal cenu pro nejužitečnějšího hráče, televizi Sporty TV.
Posila ze Severní Makedonie přišla k Západočechům až během sezony na konci ledna. Dnes si Gjorgiev připsal 17 bodů, ještě o čtyři více měl smečař Matěj Pastrňák. Karlovarsko i potřetí v sezoně Duklu porazilo a vykročilo za postupem do bojů o čtvrtý domácí titul.
Liberci trvalo, než se dostal do potřebného tempa, ale v závěru byl blízko, aby si vynutil pátou sadu. „První dva sety jsme neukázali nic. Měli jsme velký respekt. Až pak jsme hráli náš volejbal,“ řekl polský smečař Dukly Lukasz Wiese.
Druhá semifinálová série mezi obhájci titulu Lvy a Českými Budějovicemi začne ve středu v Praze.