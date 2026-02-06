V dějišti zimních olympijských her v Itálii je i český prezident Petr Pavel, který je velkým sportovním fanouškem. „Je to nejen sportovní událost, ale také kulturní i politická a sleduje ji obrovská spousta lidí, kteří se jinak třeba o sport ani nezajímají. Ale olympiádu sledují, protože to má pro ně přitažlivost něčeho, co není pouze o sportu.“
Olympiáda není jen o sportu, má ducha, říká prezident Pavel
Vzpomněl si, že jej to zaujalo už na letních Hrách v Paříži. „I atmosféra mezi sportovci je jiná než na jiných šampionátech. Není to jen o sportu a o tom, kdo bude první, ale o něčem, co má ducha,“ vysvětlovala hlava českého státu v rozhovoru pro ČT.
Pavel také ukázal, že má o olympijské výpravě přehled. „Na prvním místě je rekordní účast, protože 114 sportovců jsme ještě neměli, před tím bylo nejvíc 113. Máme tu nováčky i dva veterány, kteří jsou na olympiádě už popáté. Také hodně želízek v ohni. Takže doufám, že se zadaří,“ vysvětloval prezident.
Olympijské hry jsou pro Pavla nejen velkým sportovním kláním, ale i symbolem toho, co má dlouhou kontinuitu. „Nakonec, jak navázaly na staré olympijské hry, je něco, co Hry přesahuje.“
Český prezident také odkryl svůj program na zimních olympijských hrách. „Chci podpořit české sportovce, ale také jsem otevřel Český dům společně se slovenským prezidentem, s nímž zítra otevřeme i Slovenský dům. Rád se podívám na několik sportovních disciplín, dneska na hokejistky, zítra na Martinu Sáblíkovou a pozítří na Ester Ledeckou,“ popsal Pavel, co jej v Itálii čeká.
Ale nejen sportem je prezident na olympijských hrách živ. „Čeká mě také setkání s hlavami několika států. S nimiž se máme o čem bavit, protože se v nejbližší době chystá jejich návštěva v Česku nebo moje v jejich zemích,“ vysvětloval ještě před oficiálním zahájením, které bere jako kulturně společenskou slavnost.
„Člověk se tu potká se spoustou lidí, kteří se nejen přijeli podívat na sport, ale třeba i navázat kontakt, nebo dojednat něco, co se při jiných událostech nepodařilo,“ dodal prezident.
A dodal také tip na medailový zisk české výpravy. „Nerad tipuji, protože to vytváří určité očekávání. Ale kdyby to bylo k deseti medailím, to bych jim moc přál,“ uzavřel rozhovor.