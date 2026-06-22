Show připomínající ceremoniály mnohem větších sportovních událostí zahájila v neděli Olympiádu dětí a mládeže. Na fotbalovém stadionu v pražském Edenu odstartoval 23. ročník poté, co kapitán národního hokejového týmu a dvojnásobný mistr světa Roman Červenka na pódiu zapálil oheň, který symbolizuje olympijské hry. Olympiády dětí a mládeže se účastní sportovci ve věku 12 až 16 let. Program prvního dne sledujte živě na ČT sport a v multipřenosu na ČT sport plus.
Olympiáda dětí a mládeže se v Praze koná poprvé, potrvá do čtvrtka 25. června. Na ploše stadionu nastoupilo a účastnilo se zahájení asi 3500 sportovců ze 14 krajů. Zazněla státní hymna a přítomné z pódia pozdravil i prezident Petr Pavel, který uvedl, že sport je nejlepším lékem na moderní dobu.
„Bavíme se v mnoha ohledech o odolnosti, odolnosti fyzické, psychické, a neznám lepší způsob, než je sport. Navíc vede mladé lidi k tomu, že si zvykají hrát podle pravidel, což se ne vždycky potom v životě děje,“ řekl.
Sportovní klání ve 23 disciplínách se budou odehrávat na více místech v Praze, centrem se stane holešovické Výstaviště. Soutěžit se bude také na Julisce, v Plaveckém stadionu Podolí, na Výstavišti Praha, ve slalomovém kanále v Troji a v tréninkovém fotbalovém centru na Strahově.