V neděli začne Olympiáda dětí a mládeže, ČT sport a ČT sport Plus nabídnou desítky hodin přenosů

V neděli odstartuje v pražském Edenu Olympiáda dětí a mládeže. Od pondělí do čtvrtka pak bude po celé metropoli soupeřit ve 23 odvětvích na 33 sportovištích bezmála 3500 dětí. Přímý přenos slavnostního zahájení si nenechte ujít v neděli od 18:00 na ČT sport.
„Byl to jeden z největších zážitků v teenagerských letech. Tahle olympiáda mi otevřela dveře do národního týmu a zároveň to byla první zkušenost, kdy jsem se potkala s jinými sportovci z jiných sportů na jednom místě,“ uvedla v rozhovoru pro Sportovní zprávy Sabrina Novotná.
Házenkářská reprezentantka se účastnila ODM v roce 2015 a se svým týmem skončila čtvrtá. Získala ovšem tehdy cenu pro nejlepší brankářku turnaje, což následně ovlivnilo i její kariéru. Před pár dny vyhrála v současnosti šestadvacetiletá hráčka francouzských Met Ligu mistryň.
V Praze se Olympiáda dětí a mládeže koná vůbec poprvé. „Už několikrát jsme se pokoušeli připravovat projekt v Praze. Pokaždé se narazilo na problém s ubytováním,“ nastínil šéf projektu z Českého olympijského výboru Filip Šuman.
„Ve většině krajů se daří uvolnit univerzitní koleje. V Praze v nich bydlí řada zahraničních studentů nebo v nich mají někteří celoroční smlouvy. Sportovci budou na 25 různých místech, logisticky je to daleko náročnější,“ vysvětlil jeden z důvodů, proč se Praha stala posledním krajem, kde se Olympiáda dětí a mládeže koná.
Náklady na uspořádání celé akce se odhadují na 40 až 50 milionů korun, potvrdil radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Město původně počítalo s příspěvkem státu až 20 milionů korun, ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo.
„Určitě nás to mrzí. Doufali jsme, že stát jako v posledních sedmi letech podpoří i tento ročník. Ale Praha na to byla připravená. Věřím, že to neohrozí kvalitu pořádání celé akce. Byli bychom moc rádi, aby jednotlivé ročníky tuto podporu dostaly, protože věříme, že v dopadu na celý sport, na motivaci mladých sportovců, na zviditelnění sportu mládeže, je ta podpora extrémně důležitá,“ uvedl Šuman.
Zahájení se uskuteční na stadionu Slavie v pražském Edenu. Ambasadorem bude olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál.
„Celá olympiáda přinese novou vizuální identitu. Všichni diváci na sportovištích se mohou těšit na to, že budou vypadat jako ta na olympijských hrách,“ vyzdvihl Šuman.
Olympiáda dětí a mládeže v ČT
Olympiáda dětí a mládeže v ČT
- 40 hodin přímých přenosů na ČT sport
- Další desítky hodin vysílání na ČT sport Plus
- 2 reportérky pro živé vstupy z dalších sportovišť
- Rychlý přehled – zpravodajské souhrny
Sportoviště po celé metropoli budou hostit soutěže ve 23 disciplínách, například na Julisce, v Plaveckém stadionu Podolí nebo ve slalomovém kanále v Troji. Fotbalový turnaj se odehraje v tréninkovém centru Sparty na Strahově.
Středobodem celé akce bude Výstaviště v Holešovicích. V areálu proběhne šest sportovních disciplín, kompletní doprovodný program a medailové ceremoniály u Křižíkovy fontány.
Chybět nebude ani Olympijský dům, který Český olympijský výbor označuje za „pulzující srdce akce“. Bude fungovat jako otevřený komunitní prostor pro sportovce, trenéry, rodiče, školy i širokou veřejnost. Nabídne živý program, interaktivní zóny, odpočinkové prostory, prezentace partnerů i místo pro sdílení zážitků. Otevřen bude denně od 9 do 21 hodin.
Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, které se každoročně od roku 2003 účastní mladí sportovci od 12 do 16 let. Letní hry se odehrávají v sudých letech, zimní hry v lichých. V Praze doprovodí hry jako maskoti lachtaní sourozenci Hugo a Bublinka.