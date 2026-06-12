Olympiáda dětí a mládeže se blíží, Praha za ni zaplatí 40 až 50 milionů

Praha bude hradit Olympiádu dětí a mládeže, která se letos v metropoli uskuteční, ze svého rozpočtu. Náklady na její uspořádání se odhadují na 40 až 50 milionů korun, uvedl radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Město původně počítalo s příspěvkem státu až 20 milionů korun, ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánovaná od 21. do 25. června. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Podle radního město od začátku předpokládalo, že část nákladů na pořádání sportovní akce uhradí ze svého rozpočtu a část pokryje státní dotace. Nyní ale Praha podle něj bude muset chybějící desítky milionů korun doplatit sama.
„Počítali jsme s tím, že z rozpočtu Prahy na olympiádu několik milionů půjde, a počítali jsme, že od státu dostaneme zhruba 16 až 20 milionů korun. Teď to ale vypadá, že je opravdu nedostaneme, takže i těch zhruba 20 milionů půjde navíc z rozpočtu Prahy,“ uvedl Klecanda.
Podle radního jde o velký zásah do rozpočtu hlavního města. Upozornil, že stát v minulých letech pravidelně na pořádání dětských olympiád přispíval. Podle Klecandy od roku 2019 každému pořadatelskému kraji opakovaně posílal částku kolem 20 milionů korun.
„Je to smutné, protože pravidelně od roku 2019 tam vždy šla velká částka, jelikož taková akce je náročná na organizaci, posílení dopravy, sportoviště a tak dále,“ sdělil.
Podle dřívějšího vyjádření ministerstva školství jde o sportovní projekt Českého olympijského výboru (ČOV) a sportovců z jednotlivých krajů, financován tak má být z peněz zúčastněných krajů, sponzorů a ČOV.
„My stále doufáme, že si to vláda rozmyslí a na ten sport ty peníze dá. Protože je to velký zásah do krajských rozpočtů,“ řekl Klecanda. Podle něj by stát měl na akci přispívat i v budoucnu, protože další ročníky olympiády budou v dalších krajích.
Když se Beran utká s lachtanem
Akce k propagaci Olympiády dětí a mládeže proběhla na smíchovské náplavce. Ta viděla nečekaný šermířský souboj Berana s lachtanem. Bronzový medailista z Her v Paříži Jiří Beran vyzval maskota olympiády. V Praze bude sportovat více než 1500 dětí a šerm bude společně s dalšími 5 sporty na výstavišti v Holešovicích, které bude centrem dění.
„Snažíme se to udělat tak, aby lidé, až to uvidí v televizi, řekli: ‚No tak to je snad lepší než Grand Palais.‘ A hlavně, aby to byl zážitek pro děti a motivovalo je to v tom sportu zase dál,“ prohlásil Beran.
Zahájení akce se uskuteční na stadionu Slavie v pražském Edenu. Sportoviště po celé metropoli budou hostit soutěže ve 23 disciplínách, například také na Julisce, v Plaveckém stadionu Podolí nebo ve slalomovém kanále v Troji. Fotbalový turnaj se odehraje v tréninkovém centru Sparty na Strahově.
Je to republiková soutěž krajských výprav, které se každoročně od roku 2003 účastní mladí sportovci od 12 do 16 let. Letní hry se odehrávají v sudých letech, zimní hry v lichých. Praha letní olympiádu hostí poprvé.