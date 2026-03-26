Olympijské hry

Ženy musí na test pohlaví, jinak na OH můžou zapomenout, rozhodl MOV


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, IOC

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl, že v ženských soutěžích na olympijských hrách budou moci startovat pouze sportovkyně, jež podstoupí test pohlaví. Znamená to zákaz účasti pro transgender ženy.

Už na OH v Los Angeles 2028 budou moci startovat pouze ženy otestované na nepřítomnost genu SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví. Nová pravidla, jež MOV označuje za „ochranu ženské kategorie v olympijských sportech“, nemají zpětnou platnost a netýkají se amatérského či rekreačního sportu.

„Veškerých soutěží na olympijských hrách či na jiné akci MOV v individuálních i týmových sportech se nyní budou moci účastnit pouze biologické ženy potvrzené jednorázovým testováním na gen SRY,“ uvedl Mezinárodní olympijský výbor. Testy pohlaví se naposledy prováděly na OH v Atlantě 1996.

Není jasné, kolik transgender sportovkyň aktuálně na olympijské úrovni soutěží. Na předchozích letních Hrách v Paříži v roce 2024 nestartovala žádná sportovkyně, jež se narodila jako muž a prošla tranzicí.

Prezidentka MOV Kirsty Coventryová označila „ochranu ženské kategorie“ za jednu ze svých hlavních priorit, když se loni v červnu stala první ženou v čele organizace v její 132 let dlouhé historii. „Jako bývalá sportovkyně věřím v práva všech olympioniků účastnit se férové soutěže. Pravidla, která jsme oznámili, jsou na vědeckém základě a doporučena lékařskými experty. Na olympijských hrách mohou rozhodovat mezi vítězstvím a porážkou i ty nejmenší rozdíly. Takže je naprosto jasné, že by nebylo fér, aby biologičtí muži soutěžili v ženské kategorii. Navíc by to v některých sportech ani nebylo bezpečné,“ uvedla Coventryová, někdejší úspěšná plavkyně.

Podle nových pravidel nebudou moci na olympijských hrách v ženské kategorii startovat ani sportovkyně s odlišným sexuálním vývojem (DSD), což byl případ dvojnásobné šampionky v běhu na 800 metrů Caster Semenyové.

Už před olympijskými hrami v Paříži 2024 tři velké sporty – atletika, plavání a cyklistika – ve svých soutěžích zakázaly start transgender žen, které prošly mužskou pubertou.

Na pařížských Hrách vyvolal kontroverze start boxerky Imán Chalífové z Alžírska a Lin Jü-tching z Tchaj-wanu, jež byly o rok dříve vyřazeny z mistrovství světa údajně kvůli tomu, že neprošly nespecifikovanými testy. MOV jim však start na olympijských hrách podle tehdejších pravidel povolil na základě toho, že měly ženské pohlaví zapsané v pasu. Obě boxerky získaly ve svých váhových kategoriích zlaté medaile a v debatě o oprávněnosti jejich startu byly některými kritiky popisovány jako „muži, co bojují proti ženám“.

Chalífová byla v Paříži silně kritizována za to, že je transgender zápasnicí, či dokonce biologickým mužem. Narodila se sice jako žena, ale její tělo údajně obsahuje gen SRY, který je spojen s mužskými pohlavními chromozomy. Testu pohlaví se dříve vyhýbala, podle nových pravidel by ze startu byla vyloučena.

„Ke každému sportovci je třeba přistupovat s důstojností a úctou a sportovci budou muset projít kontrolou pouze jednou za život,“ zdůraznila Coventryová a podotkla, že mužské chromozomy přinášejí výkonnostní výhody ve sportech, kde záleží na síle nebo vytrvalosti.

Připustila, že se jedná o velmi citlivé téma. „Mezinárodní olympijský výbor si uvědomuje význam široké účasti na sportovních programech pro širokou veřejnost a rekreačních sportovních programech, jakož i vliv, který má sport na společnost. Olympijské hry se však zaměřují na vrcholový sport a v rámci vrcholového sportu musíme zajistit spravedlnost, bezpečnost a integritu všech soutěží v rámci Her,“ řekla Coventryová.

Čtěte také

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.