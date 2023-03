MOV doporučil návrat Rusů a Bělorusů, o olympijských hrách rozhodne později

Návrat by se měl týkat jen jednotlivců, nikoli týmů. Vyloučeni by měli zůstat sportovci, kteří jsou příslušníky armády nebo domácích bezpečnostních složek. Do soutěží by mezinárodní federace neměly připustit ani aktivní podporovatele války na Ukrajině. Tato podmínka se vztahuje nejen na sportovce, ale také na členy realizačních týmů.

MOV tak v doporučení nerespektoval postoj zvláštní zpravodajky OSN pro kulturní práva Alexandry Xanthakiové, která je jeho poradkyní. Ta se v minulých dnech nechala slyšet, že by měli zůstat vyloučeni jen pachatelé válečných zločinů na Ukrajině. Účast na mezinárodní sportovní scéně by povolila i sportovcům, kteří sami válčili na ruské straně na Ukrajině.

MOV doporučil, aby se v případě sportovců z Ruska a Běloruska na mezinárodních soutěžích striktně dodržovala absence národních symbolů, hymny a národních barev. To by mělo platit nejen pro samotné sportovce a jejich týmy, ale i celá sportoviště. Ruské a běloruské vlajky by se tak neměly objevit ani v hledišti.