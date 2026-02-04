Milán Cortina 2026

Zelingrová s Chabičovským na úvod olympiády favorizovanou Kanadu nezaskočili


4. 2. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Curling – smíšené dvojice: Kanada – Česko
Zdroj: ČT sport

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský zahájili olympijský debut ve smíšených dvojicích porážkou 5:10 po sedmi endech. Na vedení kanadské dvojice dokázali ještě ve třetím endu zareagovat, následující kameny však lépe směřoval manželský pár Jocelyn Petermanová a Brett Gallant. Další utkání české reprezentanty čeká ve čtvrtek od 10:00 proti Švédsku. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Stříbrný pár z mistrovství světa 2019 vstoupil do utkání, které bylo krátce po začátku na několik minut přerušeno kvůli problémům s osvětlením v hale v Cortině, lépe a po dvou endech vedl 5:0. Češi v nejpovedenější třetí směně zapsali tři body, ale více už se favorizovanému soupeři nepřiblížili. V předposledním endu sice snížili na 5:10, konci zápasu ale nezabránili.

Nahrávám video
První body Zelingrové a Chabičovského na olympiádě v Cortině
Zdroj: ČT sport

Česká dvojice, jež si postup na OH zajistila před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, si dva dny před slavnostním zahájením odbyla premiéru pod pěti kruhy. Před čtyřmi lety v Pekingu reprezentovali manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se utká systémem každý s každým, do play-off postoupí čtyři nejlepší. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

Výsledky curlingu na OH v Miláně a Cortině d’Ampezzo

Curling – smíšené dvojice:
Česko – Kanada 5:10, Švédsko – Korea 10:3, Velká Británie – Norsko 8:6, Estonsko – Švýcarsko 7:9 po dodatečném endu.

Související články

Co neminout ve čtvrtek: Turnaj začíná hokejistkám, v akci bude Hroneš i curleři

4. 2. 2026

Co neminout ve čtvrtek: Turnaj začíná hokejistkám, v akci bude Hroneš i curleři

Náš velký sen je play-off. Tam se může stát cokoliv, věří curleři před olympijskou premiérou

12. 1. 2026

Náš velký sen je play-off. Tam se může stát cokoliv, věří curleři před olympijskou premiérou
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.