Olympijské soutěže začínají pro další české sportovce. Proti výběru Spojených států se představí české hokejistky. Do kvalifikace big airu vstoupí Jakub Hroneš. Další zápasy čekají curlingové duo Julie Zelingrová, Vít Chabičovský. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Co neminout ve čtvrtek: Turnaj začíná hokejistkám, v akci bude Hroneš i curleři
Jakub Hroneš byl loni v big airu na mistrovství světa šestnáctý, v minulé sezoně Světového poháru se blýskl čtvrtým a pátým místem. Podmínky v Livignu si pochvaluje. „Doufám, že jsem si na tenhle závod nachystal nejlepší formu, co jsem kdy měl. Cítím se hrozně fajn na snowboardu u čehokoliv. Mám nějaké triky, které jsem ještě v závodech nedělal, které bych chtěl třeba ukázat. A pak bigairové klasiky: switch double 1800 a switch backside rodeo 1200.“
Ve čtvrtek ho čeká kvalifikace, ve které bude 30 závodníků bojovat o dvanáct míst v sobotním finále. „Tím, že to je subjektivně hodnocené, tak je těžké mít očekávání od toho výsledku pozičního, ale mám nějaký standard ježdění, který bych chtěl ukázat. Myslím si, že to zatím tak docela dost dobře vypadá,“ poodhalil Hroneš své ambice.
České hokejistky budou mít na začátku olympiády napilno. Začnou proti Američankám, den na to se utkají se Švýcarskem. Po dni volna následují po sobě duely s Finkami a Kanaďankami. „Nebojíme se toho. Bude toho na začátku hodně, ale holky jsou připravené, tvrdě trénují, jejich těla jsou připravená. Budeme na tom dobře,“ uvedla MacLeodová.
Zatímco před čtyřmi lety byla pro české hokejistky úspěchem už samotná účast na hrách, tentokrát jedou do Milána jako spolufavoritky na medaili. „Nikdy jsem nepotkala olympionika, který by nechtěl vyhrát medaili. My nejsme výjimkou. Je to náš cíl, pracujeme na to,“ nebrání se této roli MacLeodová. Žádného ze soupeřů ale nepodceňuje. „Všech deset týmů je tady z nějakého důvodu. V ten jeden den se může stát cokoliv. Nemůžete se dívat dál než na nejbližší zápas. To bude náš cíl,“ doplnila.
Turnaj pokračuje i českým curlerům. Ti už za sebou mají úvodní utkání s Kanadou, ve čtvrtek budou muset zvládnout hned dva duely. Po dopoledním střetnutí se Švédskem čeká dvojici Julie Zelingrová, Vít Chabičovský večerní střetnutí se soupeři z Velké Británie.
Češi v prvním duelu podlehli favorizované Kanadě 5:10 po sedmi endech, naopak Švédové měli vstup do turnaje mnohem příjemnější. Porazili totiž Jižní Koreu 10:3.