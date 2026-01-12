Čeští curleři mají velký sen: dostat se v olympijském turnaji do play-off, kam z desítky účastníků postoupí pouze čtyři nejlepší výběry. Zároveň se v době her pod pěti kruhy těší na zvýšený zájem o svůj sport. Díky nastaveným podmínkám se mohou téměř naplno soustředit jen na dosavadní vrchol kariéry.
Náš velký sen je play-off. Tam se může stát cokoliv, věří curleři před olympijskou premiérou
Tým ve složení Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa si zajistil premiérový start na olympiádě loni v dubnu.
Vedle nich se na Hrách představí i Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v soutěži smíšených dvojic. Nadcházející OH se odehrají v Miláně a Cortině d’Ampezzo, která bude hostit mimo jiné curling.
„Rozhodli jsme se omezit trošku herní zátěž před olympiádou, takže jsme zrušili turnaj ve Švédsku. Je potřeba říct, že v chlapské části je špička široká a cesta do play-off je neskutečně úzká,“ uvedl Jurík.
„Každý z deseti týmů je neskutečně kvalitní a do play-off se dostanou jen čtyři nejlepší. Je to náš velký sen se tam dostat. Každý z těch týmů už jsme zvládli porazit. V play-off už se může stát cokoliv, třeba i to Nagano. Někde na prahu play-off je to hezký výsledek,“ dodal.
Curling se během olympiády těší oblibě. „Vždycky se v době olympiády dostane do popředí, moc se na to těším. Všichni říkají, že olympijský turnaj je úplně jiný, že zájem médií, fanoušků je mnohem větší. Je to pro nás krok do neznáma, ale já se na to těším,“ řekl skip Klíma.
Po postupu na Hry disponuje jeho tým podporou svazu a Dukly, díky čemuž má více času na přípravu. „Před touto sezonou jsem pracoval na plný úvazek v bance, teď jsem pozastavil práci a soustředím se jen na curling,“ podotkl Klípa.
„Pracuju v advokacii. Rozhodli jsme se v olympijské sezoně civilní práci omezit a věnovat se více curlingu. Do září jsem postupně aktivity v advokacii utlumoval. Teď jsem v takové pozici, že pracuju úplně minimálně a do konce sezony se snažím věnovat curlingu naplno, co to jde. Chtěl bych si užít pozici profesionálního sportovce, co nejdéle to půjde,“ mínil Klíma.