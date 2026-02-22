Milán Cortina 2026 podcast: Dojmy z hokejového turnaje a hodnocení olympiády v Itálii

Milán Cortina 2026

Zimní olympijské hry se chýlí ke konci. Jak se Itálie zhostila sportovního svátku pod pěti kruhy? A jaký byl hokejový turnaj s účastí nejlepších hráčů z NHL? Nejen o tom diskutují šéfredaktor ČT sport Michal Dusík a hokejový expert ČT sport Milan Antoš. Moderuje Tomáš Řanda.

