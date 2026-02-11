Milán Cortina 2026

ŽIVĚZabystřan má za sebou super-G, čtyři české biatlonistky čeká individuální závod


11. 2. 2026
Olympijské hry v Itálii pokračují dalším nabitým dnem a pořadatelé rozdělí osm sad medailí. Lyžař Jan Zabystřan sjel v Bormiu superobří slalom v čase 1:26.87 minuty. Biatlonistky se představí v individuálním závodě, do programu Her vstoupí čeští curleři a ve volných tancích se ukážou Mrázkovi i Taschlerovi. Odpoledne a večer se úvodními zápasy rozehraje turnaj hokejistů. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Vytrvalostní závod biatlonistek kvůli pokračujícím problémům se zády vynechá Markéta Davidová, mistryně světa z roku 2021. Startovat budou Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.

Olympijský debut zažije český tým mužů v curlingu, jenž pod taktovkou skipa Lukáše Klímy vstoupí do turnaje utkáním proti Spojeným státům. Večer také vyvrcholí krasobruslařská soutěž tanečních párů. Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi jsou po rytmickém tanci čtrnáctí a mohou vylepšit 16. místo z Pekingu. Jejich mladší kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou při olympijské premiéře o tři příčky níž.

V Miláně začne ostře sledovaný turnaj hokejistů za účasti hráčů NHL, ale Češi do něj vstoupí až ve čtvrtek zápasem s Kanadou. Úvod obstarají Slováci proti Finům a Švédové proti domácím Italům.

Sdruženáři mají za sebou skoky

Jednadvacetiletý Jiří Konvalinka při olympijském debutu skočil v závodě sdruženářů 96 metrů, obsadil 18. místo a na desetikilometrovou trať vyběhne se ztrátou 61 sekund na vedoucího Estonce Kristjana Ilvese. Jan Vytrval byl s výkonem 93 metrů na 24. příčce a má manko minutu a 27 sekund.

Skok s ohlasem sdruženáře Jiřího Konvalinky na středním můstku
Zdroj: ČT sport

Ilves má na prvním místě náskok 15 sekund před Thomasem Retteneggerem z Rakouska, o další čtyři sekundy zpátky je Rjota Jamamoto z Japonska. Obhájce zlaté medaile Vinzenz Geiger z Německa je s odstupem 29 sekund osmý.

Skok s ohlasem sdruženáře Jana Vytrvala na středním můstku
Zdroj: ČT sport
Právě se děje na OH

  10:49
    Skoky na lyžích

    Jiří Konvalinka doletěl na středním můstku pro 18. místo a do odpoledního závodu vyběhne s minutovou ztrátou. Ze 24. příčky po skokanské části vystartuje Jan Vytrval. Úvodní část severské kombinace se nejvíce vydařila Kristjanovi Ilvesovi z Estonska.

    Skok s ohlasem sdruženáře Jiřího Konvalinky na středním můstku
    Zdroj: ČT sport
  09:40
    Hokej

    Na olympijských hrách startuje turnaj hokejistů. Jaké hvězdy se pod pěti kruhy představí?

    EXKLUZIVNĚHvězdy, kam se podíváte. Olympijský turnaj hokejistů znovu nabídne ty nejzářivější hráče světa

    11. 2. 2026

    Hvězdy, kam se podíváte. Olympijský turnaj hokejistů znovu nabídne ty nejzářivější hráče světa
  09:13
    Snowboarding

    Australský snowboardista Cameron Bolton přišel o olympijské hry. Při pádu během tréninku loňský vicemistr světa smíšených družstev utrpěl dvě zlomeniny krční páteře, a přestože podle národního olympijského výboru nejde o vážné zranění, v Livignu se již nepředstaví.

