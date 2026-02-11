Olympijské hry v Itálii pokračují dalším nabitým dnem a pořadatelé rozdělí osm sad medailí. Lyžař Jan Zabystřan sjel v Bormiu superobří slalom v čase 1:26.87 minuty. Biatlonistky se představí v individuálním závodě, do programu Her vstoupí čeští curleři a ve volných tancích se ukážou Mrázkovi i Taschlerovi. Odpoledne a večer se úvodními zápasy rozehraje turnaj hokejistů. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚZabystřan má za sebou super-G, čtyři české biatlonistky čeká individuální závod
Vytrvalostní závod biatlonistek kvůli pokračujícím problémům se zády vynechá Markéta Davidová, mistryně světa z roku 2021. Startovat budou Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.
Olympijský debut zažije český tým mužů v curlingu, jenž pod taktovkou skipa Lukáše Klímy vstoupí do turnaje utkáním proti Spojeným státům. Večer také vyvrcholí krasobruslařská soutěž tanečních párů. Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi jsou po rytmickém tanci čtrnáctí a mohou vylepšit 16. místo z Pekingu. Jejich mladší kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou při olympijské premiéře o tři příčky níž.
V Miláně začne ostře sledovaný turnaj hokejistů za účasti hráčů NHL, ale Češi do něj vstoupí až ve čtvrtek zápasem s Kanadou. Úvod obstarají Slováci proti Finům a Švédové proti domácím Italům.
Sdruženáři mají za sebou skoky
Jednadvacetiletý Jiří Konvalinka při olympijském debutu skočil v závodě sdruženářů 96 metrů, obsadil 18. místo a na desetikilometrovou trať vyběhne se ztrátou 61 sekund na vedoucího Estonce Kristjana Ilvese. Jan Vytrval byl s výkonem 93 metrů na 24. příčce a má manko minutu a 27 sekund.
Ilves má na prvním místě náskok 15 sekund před Thomasem Retteneggerem z Rakouska, o další čtyři sekundy zpátky je Rjota Jamamoto z Japonska. Obhájce zlaté medaile Vinzenz Geiger z Německa je s odstupem 29 sekund osmý.
