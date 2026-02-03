Lindsey Vonnová tři dny před startem olympijských her ujistila své fanoušky o tom, že je schopná v Itálii závodit. Navzdory kolizi z minulého týdne, při které si přetrhla přední zkřížený vaz, Američanka věří, že se v neděli postaví na start olympijského sjezdu. Naopak svou účast vyloučil Aleksander Aamodt Kilde.
Vonnová se vidiny startu v nedělním sjezdu nevzdává. Kilde nepojede
Jednačtyřicetiletá Vonnová se po návratu k závodění dostala v této sezoně do vynikající formy, sen o olympijském startu ale před čtyřmi dny dostal vážné trhliny.
Po pádu ve Švýcarsku má vedle přetrženého vazu i pohmožděnou kost a poškozený meniskus, po konzultacích s lékaři a třech dnech fyzioterapií ale v úterý zkusila s ortézou koleno zatížit na lyžích.
„Zdá se to stabilní, vypadá to pevné,“ řekla s tím, že věří, že může i se zraněním závodit. „Udělám vše, co je v mých silách, abych se dostala na start,“ uvedla vedoucí žena hodnocení sjezdu Světového poháru, která se k závodění vrátila v roce 2024 s titanovým implantátem v pravém koleni.
„Koleno není oteklé a věřím, že s ortézou můžu v neděli závodit,“ řekla Američanka. Úvodní trénink na nedělní olympijský sjezd je v Itálii na programu ve čtvrtek. Pod pěti kruhy pak Vonnová plánovala startovat i v superobřím slalomu a v týmové soutěži.
„Tohle samozřejmě není to, v co jsem doufala. Opravdu tvrdě jsem pracovala na tom, abych šla do těchto Her v úplně jiné pozici,“ řekla Vonnová, jež podobné zranění utrpěla i krátce před olympijskými hrami 2014 a o start v Soči přišla. „Vím, jaké byly moje šance před tím pádem, a vím, že dneska už nejsou stejné, ale vím, že tu pořád jsou. A dokud bude šance, budu se snažit,“ řekla Vonnová.
Kilde se na start nepostaví
Na rozdíl od Vonnové svou účast v Itálii vyloučil Aleksander Aamodt Kilde. Držitel stříbra a bronzu z předchozích Her v Pekingu oznámil, že dva roky po těžkém pádu stále není v potřebné formě. „Udělal jsem všechno, co jsem mohl, abych byl připraven na olympijské hry, ale moje mysl a tělo nefungují tak, jak bych potřeboval,“ uvedl třiatřicetiletý Kilde.
Kilde spadl předloni v lednu v závěru sjezdu ve Wengenu a vážně si poranil pravé lýtko a levé rameno. Musel podstoupit několik operací, první pokus o návrat na lyže v červnu 2024 mu zkomplikovala těžká infekce v rameni, kvůli níž se podrobil novému zákroku. Další problémy si poté vyžádaly ještě další dvě operace, naposledy vloni v únoru.
Do Světového poháru se Kilde vrátil v listopadu, ale zatím se marně snaží navázat na předchozí výkony. Jeho nejlepším výsledkem bylo 11. místo z prosincového sjezdu v Beavere Creeku, v olympijské generálce v neděli v Crans Montaně skončil až na 42. pozici.
„Je nesmírně těžké dospět k tomuto rozhodnutí po vší té práci, kterou jsem do toho dal se svou rodinou, lékařským týmem, reprezentačním týmem a spoustou dalších,“ uvedl. „Na druhou stranu jsem hrdý na to, že jsem se zvládl vrátit a znovu závodit ve Světovém poháru,“ dodal dvojnásobný mistr světa z roku 2023.