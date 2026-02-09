Česká dvojice Vít Chabičovský s Julií Zelingrovou navázala osmým místem na manžele Paulovy v curlerském mixu. Na svoji premiérovou zkušenost na olympijských hrách jsou pyšní a věří, že se dokáží probojovat mezi elitní společnosti i za čtyři roky ve Francii. Nyní si chtějí užít atmosféru ostatních sportů, například na ženském skeletonu.
Spokojenost i hrdost. Chabičovského a Zelingrovou osmé místo potěšilo, nyní půjdou na skeleton
„Jsme stoprocentně spokojení. Papírově jsme byli desátí, i když jsme postoupili jako devátí. I kdybychom skončili desátí, byl by to neskutečný zážitek, ale samozřejmě jsme za osmé místo hrozně rádi,“ prozradila Zelingrová.
Češi zakončili olympijský turnaj s bilancí tří výher a šesti porážek. Byli ve hře i o sedmé místo, nakonec ale na něj po výhře Kanady nad Švýcarskem nedosáhli. „Koukali jsme na výsledky a ty nám v posledních rundách moc nepřály. Nebylo to ale pod naší kontrolou, takže jsme se s tím moc netrápili,“ řekl Chabičovský.
Oba reprezentanti si vážili šance pod pěti kruhy startovat. Účast si vybojovali v kvalifikaci, kterou mezi šestnácti týmy vyhráli a která byla podle Zelingrové ještě emočně náročnější. „Ale zdaleka to nebyl tak velký event jako olympiáda. V tomhle to byla větší zkušenost,“ podotkl Chabičovský.
Češi vstoupili do turnaje čtyřmi porážkami, pak dokázali porazit Koreu, Norsko a Estonsko. „Podmínky tu byly strašně náročné a zkušenější týmy se s nimi popraly lépe. Jsme ale na sebe docela pyšní, protože vím, jak to bylo mentálně náročné se nevzdat, zvednout se, mít tu motivaci, že tu zvládneme vyhrát. Nebylo to lehké, ale máme skvělý realizační tým. S tím, jak pro nás turnaj začal, mohu říct, že tři výhry a osmé místo je pro nás skvělý výsledek,“ řekl Chabičovský.
Když měli říct, co pro ně byl na olympijských hrách nejsilnější zážitek, Zelingrová označila vítězný kámen proti Norům a Chabičovský poslední výhru nad Estonci. Oba se ale shodli, že na ně udělala dojem i hala a hry samotné. „Když jsme se sem přišli kouknout poprvé, dojalo mě to. Když jsme tu poprvé trénovali, tak mě to taky dojalo. A stejně, když jsme tu poprvé hráli. Až u druhého zápasu jsem si řekla: Jo, to už je normální,“ řekla Zelingrová.
Přestože bojovali z pozice amatérů proti některým profesionálům, věřili, že si účastí také pomohli. „Nějakou podporu máme. Ale než jsme se kvalifikovali, byli jsme úplní amatéři. Možná se nám teď otevřou nějaké dveře pro změnu,“ vyhlížel Chabičovský a doplnil, že oba reprezentanti již mají podporu od Dukly. „To je hodně dobré. Teď už nebudeme úplní amatéři, ale poloamatéři,“ uvedl.
Podporu mají také od svazu. „Sezona nás každého vyjde na nula korun. Svaz na nás dostává nějaké dotace a z těch dotací do nás investoval. Třeba olympijská kvalifikace v Kanadě stála statisíce. Ubytování a vše kolem bylo drahé,“ přiznal Chabičovský.
Vidina Francie 2030?
Češi byli s průměrem dvacet let také nejmladší dvojicí na turnaji. Věří proto, že by mohli v budoucnu olympijskou účast zopakovat. „Nevnímáme to ale tak, že za čtyři roky je to jasná věc. Kvalifikovat se je strašně těžké a bude to ještě těžší. Bude těžší konkurence a za čtyři roky je to ve Francii. To znamená, že to nebude top deset týmů, ale top devět týmů plus Francie. Oni jsou sice moc fajn, ale v tuto chvíli nejsou v top deset ani náhodou. Proto musíme dál pilně pracovat, abychom měli šanci se sem za čtyři roky znovu podívat,“ uvedl Chabičovský.
Po skončení turnaje si nyní oba dopřejí odpočinek. Chtějí se také podívat na další olympijské disciplíny v Cortině d'Ampezzo. „Já bych se hrozně ráda šla podívat na skeleton žen. Ještě jsem to nikdy naživo neviděla,“ řekla Zelingrová. Chabičovský slíbil, že se přidá. „Když už tady jsme, tak by byla škoda prospat celý den,“ podotkl rodák z Prahy.