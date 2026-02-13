Souboj hokejových rivalů patřil Finsku, které se vítězstvím nad Švédskem 4:1 vrátilo do turnaje po úvodním zaváhání. Slovensko si v Miláně připsalo druhý triumf, když přetlačilo Itálii 3:2, a s celkovým ziskem šesti bodů vede pořadí skupiny B.
Severské derby zvládli Finové, Slováci mají druhou výhru na turnaji
Finové se v úvodu ubránili při Haulově vyloučení a v čase 7:44 se ujali vedení. Obránce Matinpalo, který v sestavě oproti duelu se Slovenskem nahradil jediného finského hráče z evropských soutěží Lehtonena, se z hranice levého kruhu trefil o bližší tyč. Potom výběr kouče Pennanena odolal i při Hintzově vyloučení a ve 13. minutě mohl z dorážky zvýšit, ale Gustavsson stihl puk vykopnout špičkou pravého betonu.
Švédové zvládli první oslabení při Hedmanově trestu, ale v 16. minutě už prohrávali o dva góly. Luostarinenovo nahození od pravého mantinelu tečoval před Gustavssonem Lundell. Sudí Dwyer s Rooneym ještě situaci zkoumali na videu, jestli Lundell nezahrál při pokusu o další teč ze vzduchu vysokou holí, ale puku se už nedotkl a kotouč zapadl do branky o helmu švédského gólmana. Další možnost měl z přečíslení Granlund a Švédům pomohla pravá tyč.
V 25. minutě při Rantanenově vyloučení Švédové zkorigovali stav. Nylander nabil bekhendem na levý kruh Dahlinovi, který zamířil přesně o levou tyč Sarosovy branky. Odpovědět mohl Rantanen. Švédové se ubránili při trestu Erikssona Eka a po polovině utkání mohli vyrovnat. Nylander trefil z pozice mezi kruhy pravou tyč.
V čase 32:47 se při Kakkově vyloučení Finové prosadili v oslabení. Haula bráněný třemi soupeři prostrčil puk od levého mantinelu na volného Armiu, který se dostal před Gustavssona a zakončením o horní tyč mu nedal šanci zareagovat. V 35. minutě se dostal do úniku Raymond, ale tísněný Heiskanenem Sarose nepřekonal.
V závěrečné části odolali Švédové při pobytu Ekmana-Larssona na trestné lavici. Ve 48. minutě při Lundellově vyloučení mohl snížit z dorážky Eriksson Ek. V polovině třetí třetiny mířil do finské branky puk po tečované střele Nylandera, ale Lundell jej stihl odvrátit. Finové se ubránili i při Haulově trestu. V 55. minutě neuspěl z úniku Lundell, ale 35 sekund před koncem pečetil výsledek při švédském risku bez brankáře střelou z vlastního obranného pásma do prázdné branky Rantanen.
Italové potrápili Slováky, ale na bodový zisk to nestačilo
Podobně jako proti Švédům (2:5) byli svěřenci finského kouče Jukky Jalonena znovu v roli outsidera, ale i tentokrát kladli velký odpor. Hned v úvodu hráli Italové přesilovku, kterou nevyužili. V osmé minutě měl první velkou šanci De Luca, gólmana extraligového Hradce Králové Škorvánka však nepřekonal. Na druhé straně si Fadani poradil s tečovaným pokusem Tatara, i proto se stav v první části nezměnil.
Ve druhém dějství Slováci přidali, a když byl ve 24. minutě vyloučen Purdeller, zkrátili jeho trest po 44 sekundách vedoucím gólem. Hudáček hledal Tatara, trefil však jen před brankovištěm zakleknutého Trivellata a od něho se kotouč odrazil za záda Fadaniho.
Italský brankář pak držel svůj tým na dostřel, ve 34. minutě však nestačil na dorážku Sukeľa a bylo to 2:0. Domácí odpověděli v početní výhodě, když se parádní ranou z kruhu prosadil Bradley a zápas byl znovu otevřený.
Ve třetí části pálil nebezpečně Frycklund, před Škorvánkem ještě dorážel Purdeller, Slováci však horké chvilky přestáli bez úhony. V končící 50. minutě nahradil brankáře Fadaniho hrdina bitvy se Švédy Clara. Už o dvě minuty později však inkasoval po dorážce Ružičky.
Bojovní Italové se však nevzdali. Po faulu Marinčina sáhli už v 55. minutě ke hře bez gólmana. Přesilovku sice nevyužili, ale v čase 56:25 se v pokračující hře bez brankáře prosadil Gazley a zařídil dramatickou koncovku. Slováci ji ale zvládli. I díky tomu, že v polovině poslední minuty vyhodil puk do hlediště Larkin a musel na trestnou lavici.
Výsledky hokeje – skupina B
Finsko – Švédsko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Matinpalo (Kakko, O. Määttä), 16. Lundell (Luostarinen, Mikkola) 33. Armia (Haula, Lindell), 60. Rantanen (Mikael Granlund, Hintz) – 25. Dahlin (W. Nylander, Raymond). Rozhodčí: Dwyer (Kan.), Rooney – Davis (oba USA), Cherrey (Kan.). Vyloučení: 9:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 336.
Sestavy:
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, O. Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Mikael Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen.
Švédsko: Gustavsson – E. Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, R. Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Raymond, E. Lindholm, Bratt – W. Nylander, Eriksson Ek, A. Kempe – Zibanejad, E. Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – F. Forsberg. Trenér: Hallam.
Itálie – Slovensko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 38. Bradley (Pietroniro, Gazley), 57. Gazley (T. Larkin, Pietroniro) – 24. L. Hudáček (Slafkovský, Dvorský), 34. M. Sukeľ (Liška, Cingel), 52. Ružička (Regenda, Gernát). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Pochmara – Briganti, Murray (všichni USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 3986.
Sestavy:
Itálie: Fadani (50. Clara) – T. Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, Di Tomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – Saracino, Frycklund, De Luca – Purdeller, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Kostner, Morini. Trenér: J. Jalonen.
Slovensko: Škorvánek – Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, M. Pospíšil, Kelemen – L. Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, M. Sukeľ, Takáč – Cingel. Trenér: Országh.